DOOM Eternal verzögert sich bis März 2020

DOOM Eternal - (C) id Software

DOOM Eternal wurde auf März 2020 verschoben! DOOM Eternal wurde ursprünglich als Veröffentlichung für den nächsten Monat angekündigt und ist die bevorstehende Fortsetzung des DOOM-Neustarts 2016, der von den Fans als fantastische Mischung aus altmodischen Gameplay-Loops hoch gelobt und geschätzt wurde. Der moderne Ego-Shooter-Mechaniker brachte eine wunderschöne, blutige Umgebung voller schwer zu findender Geheimnisse.

Als DOOM Eternal auf der QuakeCon 2018 enthüllt wurde, begeisterte es die Fans erneut, indem es auf dem im vorherigen Titel etablierten Gameplay aufbaute und neue Mechanismen enthüllte, wie zum Beispiel die Möglichkeit, eine hakenartige Kette am Ende der Schrotflinte des Doom Slayer anzubringen. Berichte über Invasionen wie bei Dark Souls und wahnsinnig coole Multiplayer-Modi haben das Spiel nur besser klingen lassen, aber leider sieht es so aus, als hätten all diese neuen Einschlüsse Entwickler-ID-Software mehr Probleme bereitet, als sie ursprünglich dachten.

In einem Twitter-Beitrag veröffentlichte id Software heute eine Erklärung, wonach DOOM Eternal bis zum 20. März 2020 aufgeschoben wird. Das Unternehmen sagte, es sei zu dieser Entscheidung gekommen, weil es sicherstellen wolle, dass es dem Spieler und dem aktuellen Spieler die bestmögliche Erfahrung bietet Version von DOOM Eternal wird ihren Standards nicht gerecht. Die vollständige Erklärung kann im eingebetteten Post unten gelesen werden.

An update on DOOM Eternal: pic.twitter.com/2LWrfh6e4Z — DOOM (@DOOM) October 8, 2019

Nintendo Switch-Version als Übel für die Verschiebung?

Enttäuschenderweise scheint es, als würde die Nintendo Switch-Version von DOOM Eternal dem Unternehmen mehr Probleme bereiten als die anderen, und es wird kein bestimmtes Erscheinungsdatum außer “nach den anderen Plattformen” angegeben. Zum Glück scheint id Software zu verstehen, dass viele Fans über diese Neuigkeit verärgert sein werden. Daher liegt jeder Vorbestellung ein Exemplar von DOOM 64 bei, ein Geschenk, das sich etwas weniger besonders anfühlt, wenn die Neuigkeit folgt, dass DOOM 64 auch käuflich für alle Konsolen am selben Tag ist.

Angesichts der Tatsache, dass in letzter Zeit so viele Unternehmen, die Videospiele entwickeln, wegen missbräuchlicher und gefährlicher Geschäftspraktiken unter Beschuss geraten sind, ist es gut zu sehen, dass ein Unternehmen zurücktritt und sich ausreichend Zeit nimmt, um sein Produkt zu polieren, bevor es an die Öffentlichkeit gebracht wird. In einer Landschaft, in der sich die meisten AAA-Titel auf Aktualisierungen des ersten Tages und fortwährende, einfach zu verwerfende anthemenhafte Roadmaps zur Fehlerbehebung und zum Hinzufügen von Inhalten stützen, sollten sie jedes Mal gelobt werden, wenn ein Unternehmen eine Entscheidung trifft, die im besten Interesse des Spielers dafür liegt. Während das Warten auf weitere vier Monate nicht das ist, was jeder, der dringend auf das Spiel “brennt”, unbedingt tun möchte, wird die endgültige Qualität von DOOM Eternal hoffentlich von der aufgewendeten zusätzlichen Zeit profitieren.