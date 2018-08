„DOOM Eternals“ wurde vergangenes Wochenede auf der QuakeCon 2018 vorgestellt. Die Fortsetzung für das Doom aus dem Jahr 2016: Ein packender, schneller und „spaßiger“ Einzelspieler-Modus steht uns bevor – und noch viel mehr!

Keine DOOM-Mods? Das wird sich ändern!

Einer der wenigen Aspekte von DOOM 2016, die sich als etwas enttäuschend herausstellten, war der „Mangel“ an Mod-Unterstützung, etwas, das die DOOM-Vorgänger historisch gesehen sehr unterstützt haben beim Erfolg. Mit idTech 7, der aktualisierten Engine, auf der DOOM Eternal aufbaut, hat Entwickler ID Software eine Reihe von Änderungen vorgenommen, die es ihnen ermöglichen, diese Probleme zu beheben. Während des Gesprächs mit PCGamesN bestätigte das Marty Stratton, dass DOOM Eternal beim Start ebenfalls keine Mod-Unterstützung hat. Diese Funktion soll erst in der Zukunft hinzugefügt werden.

„Wir hatten schon einige technische Entscheidungen getroffen, die uns in eine andere Richtung als Mods geführt haben“, sagte Stratton. „Wir haben die letzten Jahre damit verbracht, technische Entscheidungen zu treffen, die uns wieder in die Lage versetzen, Mods zu machen. Es ist eine echte, langfristige Initiative von uns, dorthin zurückzukehren, wo wir das können. Auch hier haben wir viele technische Entscheidungen getroffen, die es der Technik erlauben – alles, das Rendering, die Art und Weise, wie wir das Gameplay machen, die Art, wie unsere Levels eingerichtet sind – wirklich das Spiel und den Code flexibler zu machen. Irgendwie steckt es in mehr Komponenten und mehr datengetrieben in vielerlei Hinsicht, wodurch du den Mod-Inhalt bekommst. Ich kann also nicht sagen, dass es direkt am Horizont oder gleich um die Ecke ist, aber es ist mir wichtig. Es ist wichtig für Robert Duffy, unseren CTO. Wir haben das Pendel definitiv weit zurückgeschwenkt, um das zu können. Ich hoffe, dass wir in naher Zukunft, aber in nicht allzu ferner Zukunft, eine bessere Unterhaltung darüber führen können.“

60 FPS auf Xbox One X und PlayStation 4 PRO

Auf der QuakeCon-Enthüllung des Spiels bestätigte id Software, dass es auf 60 FPS laufen würde – was für PCs so war, wie wir es erwartet hatten. Interessant ist jedoch, dass das Spiel sowohl auf der PlayStation 4 PRO als auch auf der Xbox One X auf 4K-Auflösungen und 60 Frames pro Sekunde zielt. Auf der Basis Xbox One, PS4 und dem Nintendo Switch wird DOOM Eternal genauso laufen wie der Doom-Titel aus dem Jahr 2016. In der Zwischenzeit bestätigte Stratton auch, dass das Gameplay, das während der QuakeCon gezeigt wurde, auf einem „High-End-PC“ gelaufen ist.

DOOM Eternal startet irgendwann im Jahr 2019 (ein konkreteres Release-Datum wurde noch nicht bekannt gegeben) für die PlayStation 4 (PRO), Xbox One (X), PC und Nintendo Switch .