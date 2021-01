CD Projekt ist ein „Übernahme-Kandidat“ nach dem Start von Cyberpunk 2077, so DFC Intelligence

CD Projekt RED

Der Start von Cyberpunk 2077 wird sicherlich in die Videospiel-Geschichte eingehen. Vielleicht nicht ganz so mysteriös wie die vergrabenen Atari-Spiele von „E.T. Der Außerirdische“, aber auf jeden Fall als als mittelschwere Katastrophe. Abgesehen davon, dass CD Projekt wegen seiner problematischen Veröffentlichung vom Publikum und der gesamten Branche unter Beschuss genommen wurde, war es in den letzten Wochen auch mit Klagen konfrontiert und der Aktienkurs befand sich auf Talfahrt.

Laut dem Forschungsunternehmen DFC Intelligence sind diese Probleme aufgrund dieser Probleme ein Kandidat für ein potenzielles „Buyout“ in der Zukunft. Das Unternehmen schreibt in einem Bericht, dass ein großer Videospiele-Publisher in der Branche möglicherweise ein Risiko für ein potenzielles Buyout eingehen möchte, um den Wert und das Potenzial des Studios zu erhalten.

„Die CD Projekt-Aktie ist im Dezember um 50% gefallen“, schreibt DFC Intelligence. „Dies ist nicht akzeptabel für ein Unternehmen, das ein Flaggschiff auf den Markt bringt und ein Produkt definiert. Eine größere Aktiengesellschaft hätte dies mit grundlegender Öffentlichkeitsarbeit und Marketing vermeiden können.“

„Leider ist der Ruf von CD Projekt getrübt“, fügt der Bericht hinzu. „Das Unternehmen ist jetzt eines, das man als Übernahmekandidat beobachten kann. Dies war eindeutig der Fall, wenn das Marketing und die Veröffentlichung eines größeren Unternehmens Wunder gewirkt hätten.“

Übernahme von CD Projekt derzeit unwahrscheinlich!

CD Projekt RED wird natürlich immer noch als eines der größten Studios der Branche geschätzt, und ein Buyout bleibt unwahrscheinlich, aber DFC Intelligence gibt an, dass mehrere Unternehmen immer noch „bereit wären, das Risiko einzugehen“.

Kürzlich wurde ein Bericht veröffentlicht, der über die Entwicklungsprobleme von Cyberpunk 2077 sprach , wobei CDPR-Studioleiter Adam Badowski auf mehrere in dem Bericht angesprochene Punkte reagierte.

I’ve read your piece and tweets, thank you for the read. I have some thoughts. https://t.co/T3qACdrnwM pic.twitter.com/wuzy5lXoqQ — Adam Badowski⚡️ (@AdamBadowski) January 16, 2021

Laut einem Bericht war sogar die E3 2018-Demo ein Fake, der Monate lang vorbereitet wurde.

Cyberpunk 2077 ist derzeit für PS4, Xbox One, PC und Stadia verfügbar. CD Projekt RED hat kürzlich über seine Pläne zur Aktualisierung und Korrektur des Spiels in den kommenden Monaten gesprochen.