Call of Duty: Vanguard – Das meistverkaufte Spiel des Jahres 2021? (USA)

Call of Duty: Vanguard - (C) Sledgehammer Games, Activision

Call of Duty: Vanguard wird morgen offiziell in Warzone Battle Royale vorgestellt, doch bereits jetzt gibt ein Branchenkenner eine starke Prognose ab: In den USA wird der Shooter das meistverkaufte Spiel des Jahres 2021. Ob das tatsächlich eintreffen kann?

Ohne Frage: Wenn ein neues Call of Duty veröffentlicht wird, dann sieht man dieses die nächsten Wochen auf Platz 1 in den (Download-)Charts. Mit Vanguard startet Sledgehammer Games das neue Spiel womöglich am 5. November 2021. Und Matt Piscatella sieht das Spiel jetzt schon als Erfolg.

Advertisment

Executive Director und Videospiel-Branchenberater der NPD-Gruppe Matt Piscatella gab eine Prognose für Call of Duty: Vanguard in Form einen Twitter-Beitrages bekannt.

Call of Duty: Vanguard – Bereits jetzt ein Erfolg für Sledgehammer Games und Activision?

Im Beitrag erklärte Piscatella, dass Vanguard in diesem Jahr das meistverkaufte Videospiel in den Vereinigten Staaten wird. Lange Zeit hat der Shooter dafür nicht, da dem Spiel nur zwei Monate bleiben.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Was wir bisher von Call of Duty: Vanguard wissen ist sehr vage, da die offizielle Vorstellung noch nicht begonnen hat. Derzeit gibt es viele Leaks – von prominenten Insidern, aber keine offiziellen Informationen.

Matt Piscatella erwartet, dass Call of Duty: Vanguard dort weiter machen wird, wo Modern Warfare und Black Ops Cold War aufgehört haben. Bereits im ersten Verkaufsmonat konnte Call of Duty: Black Ops Cold War satte 5,7 Millionen Einheiten weltweit verkaufen. Nach nur 3 Monaten war es einer der 20 meistverkauften Spiele in den USA.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Außerdem war in den letzten 10 Jahren (!) immer jedes Jahr das meistverkaufte Spiel in den USA, außer 2013 und 2018: In diesen beiden Jahren erschienen GTA 5 bzw. Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games.

Call of Duty: Vanguard befindet sich derzeit in der Entwicklung und erscheint für Windows PC, PlayStation 4 und 5, Xbox Series X/S und Xbox One.