Call of Duty: Vanguard – Release-Termin, Beta-Pläne und mehr Leaks

Inzwischen dürfte es wohl kein Geheimnis mehr sein, das Call of Duty: Vanguard – der 2021-Titel des Shooter-Franchise, länger benötigt um enthüllt zu werden. Anstelle einer offiziellen Ankündigung seitens Activision gibt es massive Leaks rund um das Spiel zu Release-Termin, Plänen zu den Betas sowie der Einstellung.

Sledgehammer Games dürfte wohl 2021 den Nachfolger zu Call of Duty: WWII veröffentlichen, zumindest sieht alles danach aus. Bisher gab es einige Leaks zu Vanguard, so der Titel des Spiels.

Der bekannte Franchise-Leaker ModernWarzone hat einige Termine genannt, auf die sich Spieler möglicherweise einstellen sollten. So wird die offizielle Enthüllung von Call of Duty: Vanguard kommende Woche, am Donnerstag, dem 19. August 2021, stattfinden. Interessant ist auch, dass die nächste State of Play-Sendung von PlayStation genau an diesem Tag stattfinden könnte.

Call of Duty: Vanguard – Massive Leaks zu Release und Beta-Terminen

Bisher war die Trefferquote von ModernWarzone ziemlich gut, daher sind die genannten Termine wie die Enthüllung auch ernsthafter zu betrachten, als von anderen Leak-Quellen. Es wird laut dem Insider auch drei verschiedene Pre-Lauch-Tests geben. Die Alpha soll vom 27. bis 29. August 2021 stattfinden, gefolgt von einer PlayStation-exklusiven Beta vom 10. bis 12. September 2021. Eine allgemeine Beta für alle Plattformen (Windows PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und PS5) soll vom 16. bis 20. September 2021 kommen.

Der Release des Spiels soll am 5. November 2021 sein, gefolgt von der ersten Staffel die am 23. November 2021 beginnen soll, also weniger als drei Wochen nach dem Start des Shooters.

Was passiert in Call of Duty: Vanguard?

Das Spiel soll unmittelbar nach Ende des zweiten Weltkrieges stattfinden, nach der Niederlage von Nazi-Deutschland. Anscheinend wird es auch wieder eine massive Integration von Call of Duty: Warzone geben, wie auch schon bei Modern Warfare und Black Ops Cold War. Natürlich soll auch Verdansk dementsprechend angepasst werden, oder gar eine ganz neue Karte.

Bisher hat Activision oder Sledgehammer Games nichts Offizielles zu dem Spiel herausgebracht, daher sind die Informationen mit Vorsicht zu genießen.

Call of Duty: Vanguard erscheint angeblich am 5. November 2021 für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One.