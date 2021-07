Call of Duty: Vanguard – Enthüllung findet im August statt – Insider hat Infos

Call of Duty 2021 könnte etwas ganz anderes werden, als Spieler gedacht hatten. - (C) Activision

2021 wird Sledgehammer Games die Verantwortung für das neueste Call of Duty übernehmen. Der neueste Ableger der Shooter-Serie, Call of Duty: Vanguard, soll noch 2021 erscheinen. Daher ist eine große Enthüllung des Call of Duty 2021 seitens des Entwicklers nur noch eine Frage der Zeit. Bis jetzt gibt es noch kein offizielles Wort, wann das genau sein wird, aber ein Insider gibt uns einen Vorgeschmack.

Der VGC-Redakteur Andy Robinson sagt, dass das diesjährige Call of Duty – mit dem angeblichen Untertitel Vanguard – nächsten Monat enthüllt wird. Der Zeitraum würde passen: Call of Duty Black Ops Cold War wurde ebenfalls im August den Spielern vorgestellt. Was auch ganz sicher ist: Erste Eindrücke des Spiels werden wir über Call of Duty: Warzone erfahren.

Laut diversen Gerüchten wird Call of Duty: Vanguard während des Zweiten Weltkriegs spielen, ähnlich wie das letzte Sledgehammer Games-Spiel. Allerdings gibt es auch Berichte, dass man ebenfalls Missionen im Kalten Krieg haben wird. Wie genau das alles ablaufen wird, kann uns nur der Entwickler selbst enthüllen.

Call of Duty 2021 setzt auf bekannte Game-Engine

Was übrigens auch über das neue Call of Duty bekannt ist: Es verwendet die selbe Engine wie Modern Warfare (2019) und Black Ops Cold War (2020), wie auch Warzone (2020). Vor kurzem erschienen auch Alpha-Builds von Call of Duty: Vanguard auf Battle.net und im PlayStation Store. Die internen Tests wurden unter dem Namen “Slipstream” abgehalten.

Call of Duty 2021 (Vanguard) befindet sich bei Sledgehammer Games in Entwicklung und wird noch dieses Jahr für Windows PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen.