Call of Duty: Vanguard (2021) könnte wie ein „Black Ops Cold War 2.0“ sein

Call of Duty 2021 könnte etwas ganz anderes werden, als Spieler gedacht hatten. - (C) Activision

Es gibt gewisse Formeln, die von den Spieleentwicklern für ihre Serien immer wieder verwendet werden. Sonic wird immer schnell wie der Blitz sein und der Master Chief wird keine Blumen verteilen, sondern Waffen. Das nächste Call of Duty wird demnach auch keine Revolution, sondern soll sich wie Black Ops Cold War 2.0 anfühlen.

Das 2021-CoD soll den Namen „Vanguard“ tragen und kurz nach dem zweiten Weltkrieg spielen. Sledgehammer Games bleibt seinem Szenario also treu, ihr letztes CoD war übrigens World War 2 (2017). Black Ops Cold War wurde gut aufgenommen, aber von Warzone überschattet. Dennoch könnte Activision an der Art der Veröffentlichung festhalten.

Tom Henderson, ein sehr bekannter Call of Duty-Leaker, sagt, dass der Multiplayer von Vanguard nicht so groß sein wird. Mehr überlegt man angeblich bei Sledgehammer wie man den Mehrspieler-Modus in Call of Duty: Warzone integriert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sledgehammer soll angeblich „viele interessante Ideen“ gehabt haben, doch diese wurden gekürzt. Vanguard wird anscheinend hinter Warzone angestellt. Der kostenlose Battle Royale-Shooter ist äußerst erfolgreich und diesen Hype möchte Activision wohl mit neuen Updates und einer neuen Vanguard-Karte für Warzone abrunden. Irgendwie wirkt es als wären die Call of Duty-Spiele, die man auch tatsächlich kaufen muss, wie ein Nebenprodukt von Warzone. So quasi das man im Einzelspiel seine Skills für das Battle Royale trainiert.

Call of Duty: Vanguard wird angeblich beim nächsten State of Play von PlayStation präsentiert.