Call of Duty: Vanguard offiziell angekündigt – Event findet in Warzone statt

Call of Duty: Vanguard - Das erste Artwork. - (C) Activision

Es ist letzte Woche durchgesickert, aber jetzt ist es offiziell. Call of Duty: Vanguard ist das Call of Duty-Spiel das im Jahr 2021 erscheint und spielt im Zweiten Weltkrieg.

Und wie auch durchgesickert, wird die Call of Duty: Vanguard-Enthüllung später in dieser Woche am Donnerstag, dem 19. August, im Call of Duty: Warzone Battle Royale stattfinden. Activision hat zu diesem Anlass den ersten Call of Duty: Vanguard- Teaser-Trailer in voller Länge veröffentlicht und gleichzeitig Details darüber bereitgestellt, wann genau die Fans damit rechnen können, dass das Warzone-Event live geht.

Wann wird Call of Duty: Vanguard offiziell enthüllt?

Die Enthüllung von Call of Duty: Vanguard findet am 19. August um 19:30 Uhr deutscher Zeit in Warzone statt. Vor der Enthüllung von Call of Duty: Vanguard können Call of Duty: Warzone-Spieler eine Stunde zuvor an einem zeitlich begrenzten Event mit Doppel-EP, Doppel-Waffen-EP und Doppelte Battle Pass-XP teilnehmen.

Activision hat versprochen, dass “weitere Informationen” folgen werden, daher bleibt abzuwarten, wie sich diese Call of Duty: Vanguard-Enthüllung genau entwickeln wird. Es gibt Spekulationen, dass Call of Duty: Warzone Red Doors beteiligt sein könnte, aber es ist auch möglich, dass die Enthüllung einfach aus einem Trailer besteht, den sich die Spieler in Warzone ansehen müssen/können. Was auch immer der Fall sein mag, Call of Duty-Fans werden später in dieser Woche erfahren.

Warzone als Ankündigungsort für neue Call of Duty-Spiele ist nichts Neues

Wie sich die Fans vielleicht erinnern, hat Activision letztes Jahr mit der Enthüllung von Call of Duty: Black Ops Cold War etwas Ähnliches getan und die Existenz des Spiels durch ein Warzone-Ereignis bestätigt. Es ist möglich, dass die Black Ops Cold War-Enthüllung in Warzone ein guter Hinweis darauf ist, was Fans von der Vanguard-Enthüllung am 19. August erwarten können. Natürlich kann aber auch alles anders kommen! Wir müssen eben alle bis zum 19. August warten – oder auf entsprechende Leaks.

Bisweilen haben Insider eine Menge an Details über den Shooter ausgeplaudert. So soll es eine massive Spieleranzahl im Multiplayer geben und eine Integration in Warzone Battle Royale. Es wird auch eine große Anzahl an Maps gleich von Beginn an geben. Und ein neues Anti-Cheat-System soll eingeführt werden – auch für Warzone.

Call of Duty: Vanguard befindet sich in der Entwicklung.