Call of Duty: Modern Warfare und Warzone Season 4 Teaser veröffentlicht

Call of Duty: Modern Warfare - (C) Activision

Im Bereich Call of Duty ist gerade echt viel los. Die Fans warten gespannt auf Neuigkeiten über den bevorstehenden Titel für 2020 und Call of Duty: Warzone mysteriöse Bunker wurden endlich geöffnet. Und das ist gerade jetzt. In zwei Wochen wird die Season 4 des Post-Launch-Inhalts zu Modern Warfare erscheinen und jetzt haben die Fans die Möglichkeit, einen ersten Blick auf den neuen Operator zu werfen, der zum Spiel kommt: den legendären Captain Price.

Die Nachricht kommt über eine Marketing-E-Mail von Activision, die auf ein nicht gelistetes YouTube-Video auf der offiziellen Website von Call of Duty verweist.

Call of Duty: Modern Warfare – Captain Price ist zurück!

Während das Video nicht ausdrücklich die Tatsache angibt, dass Captain Price der nächste Operator in Call of Duty: Modern Warfare sein wird, impliziert es dies stark. Das Video zeigt Al-Asad (den Bösewicht aus der Post-Campaign-Geschichte des Spiels und eine Neuinterpretation eines Charakters aus Call of Duty 4) und einen unbekannten Soldaten, der über einen neuen Kämpfer spricht, der nach Verdansk kommt und der ein Problem sein wird während er ein Bild eines Soldaten zeigt, der Captain Price legendären Hut trägt.

Für diejenigen, die es nicht wissen, ist Captain Price eine der Hauptfiguren im Kampagnenmodus von Call of Duty: Modern Warfare. Während die Spieler niemals die Kontrolle über ihn übernehmen können, hilft er Ihnen bei Missionen und ist einer der wichtigsten treibenden Punkte in der gesamten Geschichte des Spiels. Seine Rolle während der gesamten Kampagne kann nicht unterschätzt werden und ist wahrscheinlich das, was das Spiel einem einzigartigen Hauptprotagonisten am nächsten kommt.

Was bringt Infinity Ward für die Season 4?

Darüber hinaus Call of Duty: Modern Warfare, jedoch ist Captain Price ein ikonischer Charakter in jedem einzelnen Spiel in Modern Warfare. Der Charakter hat sich im Laufe der Jahre im Grunde zum Gesicht des Call of Duty-Ableger entwickelt. Es ist also großartig, ihn im Mehrspieler-Modus des Spiels zu implementieren.

Insgesamt wird es sehr interessant sein, die Änderungen zu sehen, die in den nächsten Wochen am Spiel vorgenommen werden. Mit Gerüchten, dass der Warzone Battle Royale-Modus des Spiels eine Menge neuer Inhalte erhalten würde, einschließlich der Möglichkeit einer neuen Karte, werden die Fans Dinge haben, auf die sie sich freuen können, wenn die Season 4 in nur wenigen Wochen startet.

Call of Duty: Modern Warfare ist für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar. Warzone ist der kostenlose Battle Royale-Ableger. Erst kürzlich stellte ein Spieler einen verrückten neuen Solo-Rekord auf!