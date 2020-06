Call of Duty Modern Warfare Season 4 – Update bringt MW2-Map

Call of Duty Modern Warfare - (C) Activision, Infinity Ward

Encino, USA – Während Warzone heutzutage anscheinend die meiste Aufmerksamkeit geschenkt wird, spielen immer noch Millionen von Menschen täglich den Standard-Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare. Fans können das große Update der 4. Season jetzt herunterladen, um noch mehr Inhalte zu erhalten, einschließlich neuer Karten für den regulären Mehrspielermodus, Gunfight und Ground War.

Das bringt Call of Duty Modern Warfare Season 4 für die Fans

Die neue Multiplayer-Map Call of Duty: Modern Warfare wird langjährigen Fans der Shooter-Serie bekannt vorkommen, da sie die gefeierte Rückkehr von Scrapyard aus MW2 ist. Scrapyards auftauchen in Modern Warfare schien immer nur eine Frage der Zeit zu sein, da die Map bereits im Warzone-Modus des Spiels vorhanden war. Jeder, der begeistert ist, Scrapyard zu spielen, hat diese Woche eine großartige Gelegenheit dazu, da Infinity Ward dies in der 24/7-Playlist hervorhebt.

Season Four content is going live across all platforms tonight at 11PM PDT! Learn more about Weapon Mastery Challenges, #Warzone In-Match Events, and more by checking out the full list of patch notes! https://t.co/BRS4W46lE0 pic.twitter.com/GOfBYzNoYO — Infinity Ward (@InfinityWard) June 11, 2020

In der Zwischenzeit können diejenigen, die den 2v2 Gunfight-Modus genießen, die neue Trench-Map ansehen, die in einer speziellen Moshpit-Wiedergabeliste verfügbar ist. Und schließlich können diejenigen, die die groß angelegten Schlachten des Bodenkrieges bevorzugen, die Barakett Promenade besuchen, die im Rahmen des großen Updates der Season 4 auch ihr Debüt in Modern Warfare gegeben hat.

Keine weiteren Maps geplant

Während die Season 4 von Modern Warfare fortgesetzt wird, werden dem Spiel wahrscheinlich noch mehr Maps hinzugefügt. In den vergangenen Seasons wurde in der Zwischensaison eine Reihe neuer Inhalte hinzugefügt, und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass Modern Warfare Season 4 anders sein wird. Bisher wurden jedoch keine weiteren neuen Maps angekündigt. Noch nicht. In Encino hält man bei Infinity Ward derzeit noch die Füße still.

Es gibt sonst keine neuen Maps in Season 4 – von denen wir bisher wissen, allerdings hat Infinity Ward einige der Inhalte detailliert beschrieben, die später in dieser Season hinzugefügt werden. Dies beinhaltet einige neue Spielmodi für den Mehrspielermodus, darunter One in the Chamber, Team Defender und All or Nothing. Der kostenlose Battle Royale-Ableger Warzone wird unterdessen einen Realismus-Modus sowie eine Variante namens Juggernaut Royale erhalten.

Fans sollten bereit sein, um weitere Informationen zu diesem neuen Inhalt zu erhalten. In der Zwischenzeit können Call of Duty: Modern Warfare-Fans das massive Update der Season 4 herunterladen, um die neuen Maps auszuprobieren, die über Nacht hinzugefügt wurden.

Kostenloses Wochenende für Call of Duty: Modern Warfare

Ab dem 12. Juni kann man bis zum 15. Juni kostenlos in das Spiel einsteigen. Die kostenlose Testversion beinhaltet die neuesten Ergänzungen, also auch die MW2-Map Scrapyard. Der Zugriff beschränkt sich allerdings nur auf die Multiplayer-Version des Spiels, die Kampagne ist nur zahlenden Spielern vorbehalten.

Mehr zu zum Shooter von Infinity Ward

Call of Duty: Modern Warfare Season 4 ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Wahrscheinlich werden wir wir heute Abend, ab 22 Uhr deutscher Zeit, mehr über den Serien-Ableger für 2020 erfahren. Call of Duty Black Ops könnte bereits heute enthüllt werden.

Die vollständigen Patch Notes zur Season 4 findet ihr auf der offiziellen Webseite von Infinity Ward (aus Encino, USA).