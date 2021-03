Battlefield 6 bekommt neuen Developer

Battlefield 5 - (C) EA, DICE

EA Games hat einige Entwickler Studios unter seiner Schirmherrschaft. Nun gesellt sich zu DICE und DICE L.A. ein neuer Developer für Battlefield 6 dazu. Criterion wird an diesem Projekt mitarbeiten. Diese zusätzliche Ressource wird dem kommenden Battlefield bestimmt gut tun. EA verkündet auch, dass sich das neue Battlefield 6 bereits in einem Pre-Alpha Status befindet. Ein Reveal könnte also auch in Arbeit sein.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Battlefield 6 neue Developer, neuer Status und neuer Trailer

Jackfrags ist einer der großen Battlefield und Call of Duty Content Creator. Auf seinem YouTube Kanal erklärt er eine Pressemeldung die von EA freigegeben wurde. In dieser Meldung wird der aktuelle Status des nächsten Battlefield verkündet und das sieht soweit gut aus. Das Spiel befindet sich demnach in einer Pre-Alpha Phase und liegt damit vor dem Zeitplan. Ebenso existiert bereits ein erster Trailer (dennoch wird es dauern bis wir einen Blick darauf werfen dürfen)

Zudem verkündet EA dass ein neuer Developer in das Projekt Battlefield 6 mit einsteigen wird. Kein Unbekannter, sondern eines der Studios unter EA mit denen sie bereits mehrfach zusammengearbeitet haben. Criterion wird daher das nächste Need for Speed Projekt verspäten müssen. Der Fokus und die Ressourcen des Studios sollen zu Gunsten des großen Shooters genutzt werden.

Battlefield 6 ist nicht das erste Projekt an dem dieses Developer Studio mitwirkt. Criterion ist zwar berühmt für Racing Games wie NfS und Burnout, jedoch hatten sie bereits an Battlefield: Firestorm mitgewirkt und auch mit DICE und EA Star Wars: Battlefront 2 entwickelt.