Battlefield 6 (2021) für PS4, Xbox One, PS5 und Xbox Series X/S bestätigt

Battlefield 3 soll eine große Inspiration für Battlefield 2021 (BF6) sein, auch puncto Setting und Modis. - (C) DICE, EA

Kommt Battlefield 2021 auch für die PS4 und Xbox One? Nach all dem Ab und Auf der Verfügbarkeit der PS5 und Xbox Series X/S, die quasi nicht vorhanden ist, haben viele Spieler befürchtet, dass sie außen vor gelassen werden. Dem ist nicht so, zumindest bei Battlefield 2021.

Es gab Gerüchte, dass Battlefield 6 (Battlefield 2021) nicht mehr für PS4 und Xbox One erscheinen wird. Diese Gerüchte kann man nun einstampfen: Im vierteljährlichen Ergebnisbericht von Electronic Arts (EA) wurde bestätigt, dass der Shooter auch für PS4 und Xbox One kommen wird.

Im Bericht bestätigte CEO Andrew Wilson das Battlefield 2021 (noch kein offizieller Name) für „aktuelle und nächste Generation“ erscheinen wird.

Im selben Aufruf bestätigte EA, dass das Spiel „bahnbrechende Zerstörung“ beinhalten wird.

Battlefield 2021 soll das Franchise zu „Unglaublichem Live-Service für die Zukunft“ führen

Bereits bei Battlefield 5 setzte man auf das Modell des „Live-Dienstes“, aber im neuen Teil soll sich das „unglaublich“ ändern. Ob man also jährlich neuen Content bringen wird wurde nicht gesagt, quasi das Spiel weiter ausbaut, wie jedes Jahr ein neues Call of Duty bringt. Immerhin ist der Hauptkonkurrent Activision jährlich tätig, wenn es um neue Shooter aus dem Franchise geht.

„Relaunch“ und „Unglaubliche Spielerzahlen“

Der CEO von EA spricht im Bericht auch davon, dass das neue Battlefield „spektakulär“ sein wird. Es ist ein „erstaunlicher Relaunch dieses Franchise in diesem Jahr“. Anscheinend wird es uns beim kommenden Battlefield-Teaser-Trailer „unglaublich“ umhauen, wenn es nach den Worten von Andrew Wilson geht.

Gerüchte deuten darauf hin das wir einen 64 vs. 64-Modus erhalten werden, also 128 Spieler auf einer Karte. Das wäre wirklich massiv.

„Wir werden in den kommenden Monaten viel darüber reden, beginnend im nächsten Monat mit unserem Enthüllungs-Trailer, den ich letzte Woche sehen kann und der unglaublich ist“, so Wilson.

Was können wir also vom neuen Battlefield erwarten?

Bevor jetzt der Hype-Zug losfährt, muss DICE, der Entwickler hinter dem Shooter, beweisen, was man verspricht. Aber immerhin erwähnte Andrew Wilson folgende Key-Facts zum Spiel:

Epische Schlachten

Unglaubliche Spielerzahlen

Jede Menge „Zerstörung“

Einen innovativen und kreativen Modus für die Zukunft des Franchise

Viel können wir mit diesen Worten noch nicht verbinden, solange wir noch nichts davon gesehen haben. Aber immerhin, nächsten Monat ist es soweit und wir erhalten den Trailer. Mehr Gameplay werden wir dann wohl erst im Juli bei EA Play Live erhalten.

Battlefield 2021 (Battlefield 6) soll diesen November/Dezember für PC, PS4, Xbox One, PS5 und Xbox Series X erscheinen. Ob der Shooter auch seinen Weg in den Xbox Game Pass finden wird, wird sich zeigen. EA zeigte sich zuletzt sehr zufrieden über die Ergebnisse mit dem Abo-Dienst von Microsoft.