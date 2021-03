Battlefield 6: Ko-Op-Kampagne mit „Seitenwechsel“ sorgt für Aufruhr

So wie auch BF3 wird uns Battlefield 6 wohl eine "moderne Kampagne" bieten. - (C) DICE, EA

Die Leidenschaft von EA für Ko-Op-Spiele hat der amerikanische Publisher bei It Takes Two wieder einmal bewiesen, aber können wir auch die Battlefield 6-Kampagne auch miteinander spielen? Laut einem sonst seriösen Leaker sollen wir eine überarbeitete Kampagne mit Ko-Op bekommen.

Battlefield 6 soll – nach diversen Gerüchten – im Jahr 2030 stattfinden, also in naher Zukunft. Dort wird es allerlei Zeugs wie Militär-Roboter und fortschrittliche Drohnen-Jets, Hubschrauber und Panzer geben. Wie der bekannte Leaker auf Twitter Tom Henderson verraten hat, wird DICE eine verzweigte Geschichte in der Kampagne bringen, die es Spielern ermöglicht, im Laufe der Zeit auch die Seite zu wechseln. Und man muss die Kampagne von Battlefield 6 nicht alleine bestreiten, weil sie angeblich Ko-Op-fähig ist. Klingt gut!

Wie Henderson erklärt wird sich die Kampagne auf „Spezialeinheiten konzentrieren, in der man wählen kann, für welche Supermacht man kämpft“. Bei den Fraktionen ist man weniger experimentierfreudig. So wird es die „USA und auch Russland, die die einzigen ständigen Supermächte des Spiels sind“ geben. Ob andere Länder auch noch am Konflikt, oder gar 3. Weltkrieg, teilnehmen, ist derzeit alles reine Spekulation.

Battlefield 6: Mehrspielermodus bedient sich an Call of Duty-Elementen

Im Mehrspielermodus können die Spieler laut Henderson zwischen vier verschiedenen Soldatentypen wählen und diese mit „Vergünstigungen“ im Call of Duty-Stil anpassen. Zum Beispiel kann ein Scout-Soldat stille Schritte machen, während ein Assault-Soldat möglicherweise länger sprinten kann.

Schließlich wird behauptet, dass Battlefield 6 einen separaten Battle Royale-Modus bietet, der nicht mit dem zu Battlefield 5 hinzugefügten „Firestorm“ verbunden ist. Darüber werden sich Spieler freuen, denn dieser Modus gilt als „verhasst“.

Natürlich sollen wir auch die massiv großen Karten im Mehrspieler bekommen, wie auch eine Spieleranzahl von „mehr als 128 Spielern“. Das lässt massive Schlachten zu, wie ein 64 gegen 64.

„Unsere nächste Battlefield-Erfahrung wird eine Rückkehr zu allen militärischen Kriegen bedeuten“, kommentierte EA-CEO Andrew Wilson während der Ergebnisaussage des Unternehmens. Demnach dürften auch die Leaks von Tom Henderson stimmig erscheinen.

So reagierte DICE auf Leaker

Der Entwickler von Battlefield 6 reagierte sehr cool auf eine „Leak-Sammlung“ von Roberto Serrano, vor wenigen Tagen. Lest die „ganze Spaghetti-Story“.

Aufgrund des geplanten Release von Battlefield 6 im Jahr 2021 konzentriert sich auch der Need for Speed-Entwickler auf den Shooter. Angeblich wird das Spiel bereits im Mai angekündigt.