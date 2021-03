Gerücht: Battlefield 6 wird im Mai angekündigt

Rund um Battlefield 6 kommen mehr und mehr Gerüchte auf. Das Battlefield Franchise ebenso wie die Fans des Shooters, warten sehnlichst auf erste Bilder. Nun wurde in einem Interview recht klar gesagt, wann wir damit rechnen könnten, zwar kein Datum aber zumindest ein Monat. Es scheint als würde EA den Mai ins Auge gefasst haben und da wird Battlefield 6 angekündigt.

In einem Interview mit dem YouTube Kanal Games Beat wurde Jeff Grub gefragt, wann wir mit Battlefield 6 Trailern oder Infos rechnen können. Worauf hin er ganz direkt und klar antwortet: Mai.

„Wann können wir mit Battlefield 2021 rechnen? – Mai. – Oh das ist aber sehr genau. – Lasst uns etwas klarstellen, es ist alles noch sehr fließend und kann sich jederzeit Ändern. Aber wir haben bislang keinerlei Ankündigungen gehabt und was ich von EA an Infos habe, peilen sie mit Battlefield 6 Mai an um es da zu revealen.“