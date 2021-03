Battlefield 6: Seltsamer Tweet von DICE und Fan-Umfrage von EA

Battlefield 3 soll eine große Inspiration für Battlefield 6 sein, auch puncto Setting und Modis. - (C) DICE, EA

Ein neues Battlefield steht anscheinend vor der Tür. Andrew Wilson, CEO von EA, bestätigte, dass sich Battlefield 6 in Entwicklung befindet und bis Ende 2021 erscheinen soll. Seitdem gibt es immer wieder vermeidliche Leaks und Gerüchte, rund um den Shooter. Die offizielle Twitter-Seite und eine Fan-Umfrage geben neue Hinweise über das kommende Spiel.

Manchmal funktioniert es: Bekämpfe Feuer mit Feuer. Die Fans sind heiß auf neue Informationen zu Battlefield 6, die allerdings erst im Mai eintreffen sollen – in Form einer Ankündigung. Anstatt auf die Gerüchte zu antworten oder sie völlig zu ignorieren, scheint sich das Battlefield- Social-Media-Team mit einem guten, altmodischen „Trolling“ zu wehren.

Kürzlich hat der Twitter-User Roberto Serrano einen Tweet mit Insider-Informationen zu Battlefield 6 veröffentlicht. In einer Bullet-Point-Struktur erzählte er von der Anzahl der möglichen Spieler am Schlachtfeld, große und kleine Schlachten, einen Battle Royale-Modus, Level-Zerstörung, Anpassung und die Tatsache, dass das Spiel in der Frostbite-Engine laufen würde.

Die meisten Infos sind nicht neu, da es sich eigentlich um eine „Gerüchte-Sammlung“ handelt, die zusammengefasst wurden.

Battlefield 6-Leaks: So reagiert das Social-Media-Team von DICE

Als Reaktion darauf hat die offizielle Battlefield-Twitter-Seite jedoch etwas Ungewöhnliches und Lustiges getan. Mit genau dem gleichen Format wie Serranos Tweet verschickte die Battlefield-Seite einen Tweet über Spaghetti.

Dabei bekommen wir wichtige Informationen, wie die Tatsache, wie gut Knoblauchbrot dazu passt. Spaghetti kann man auch als Dekoration verwenden. Die Anspielung kommt natürlich nicht von ungefähr, immerhin ist Roberto Serrano aus Italien.

Battlefield 6: Große Enthüllung im Mai?

Die Gerüchteküche brodelte bereits, und die offizielle Enthüllung des Shooters soll im Mai 2021 stattfinden. Die Entwicklung von Battlefield 6 ist DICE und EA so wichtig, dass man den nächsten Need for Speed-Eintrag verschoben hat, um sich auf die Fertigstellung des Spiels zu konzentrieren.

Es ist drei Jahre her, seitdem Battlefield 5 veröffentlicht wurde, und der größte Konkurrent im Genre, Call of Duty, feierte seitdem einen monumentalen Erfolg. Auch wenn die beiden Spiele nicht wirklich vergleichbar sind, weil sie sich in Sachen Spieleranzahl, Map-Größe, Geschwindigkeit und Modis unterscheiden, gibt es immer wieder Überläufer zwischen beiden Spielserien.

EA befragt Spieler zu F2P-Modus, Clansystem und mehr

Obwohl wir noch keine offiziellen Details zu Battlefield 6 haben: EA befragt bereits jetzt die Fans. Die Umfrage wurde von mehreren Mitgliedern der Battlefield-Community als legitim bestätigt und stellt Fragen, z. B. ob Spieler an einem Free-to-Play-Modus (F2P), einem Clansystem und vielem mehr interessiert wären.

Anscheinend ist es DICE wichtig die Clan-Community im Spiel hervorzuheben. So werden Dinge wie ein Clan-Chat, Clan-Challenges und Statistiken abgefragt, ob sie den Spielern wichtig sind. Anscheinend dürfte der Zugang zum Shooter auch niederschwelliger werden, da zumindest ein möglicher Battle Royale-Modus kostenlos wird. Hoffentlich kann DICE dann besser mit Cheatern umgehen, als Raven Software und Co bei Call of Duty: Warzone.

Die Umfrage von EA ist in keiner Weise eine Garantie dafür, dass ein F2P-Modus ins Spiel kommt oder dass er implementiert wird. Der amerikanische Publisher befragt die Fans, mehr ist es derzeit nicht. Gerüchte zu einem Battle Pass und kostenlosen Multiplayer gab es aber schon öfters.

Battlefield 6 befindet sich in Entwicklung und soll bis Ende 2021 für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen.