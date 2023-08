Baldurs Gate 3 – Wann kommt es auf die Xbox?

Der Veröffentlichungszeitraum für Baldurs Gate 3 rückt laut der Entwickler immer näher.

Baldur's Gate 3 Fakten

Entwickler: Larian-Studios Publisher: Larian-Studios Genre: Rollenspiel Release: 03/08/2023

Xbox

Plattform(en):

Kaum ein anderes Spiel dominiert derzeit so sehr den Diskurs wie das Dungeons and Dragons”-RPG Baldurs Gate 3. Nach Jahren des Early Access, erschien das Spiel im vergangenen Monat endlich für PC auf Steam. Danach dauerte es nicht lange, bis es die ersten Spieler zum besten Spiel des Jahres und eines der besten RPGs aller Zeiten kürten. Doch während die PS5 bereits am 6. September mit einer Fassung spendiert wird, gab es für Xbox-Konsolen bislang noch keinen Veröffentlichungstermin.

Baldurs Gate 3 bis Ende November für Xbox

Bislang war nur bekannt, dass Baldurs Gate 3 noch 2023 für Xbox Series X/S erscheinen soll. Der Grund, warum die Xbox-Fassung nicht auch zur selben Zeit wie die der PS5 erscheinen konnte, war demnach die schwächere Series S. So gab es Probleme bei der Implementierung des Split-Screen-Coop-Modus auf der digitalen Konsole, auch wenn das restliche Spiel bereits sauber lief. Der Director des Spiels bestätigte nun erneut, dass das Spiel in den nächsten 1 bis 2 Monaten erscheinen wird (via IGN).

“Es ist 2023. Und 2023 geht dem Ende zu, also ist es nach meiner Einschätzung schon sehr präzise. Zwischen September und November…. also, so schnell, wie wir nur können.”, so Swen Vincke. Der Director führt aber auch aus, dass derzeit der Release der PS5-Version Priorität hat. Erst danach – also ab dem 6. September – soll die Xbox-Version ihre völlige Aufmerksamkeit erhalten. Spieler haben jedoch trotzdem Grund zur Freude. Denn so betont Vincke erneut, dass die Xbox-Version schon sehr weit fortgeschritten ist.

“Also die Version der Xbox Series X war schon in einem sehr guten Zustand, als ich das letzte Mal nachgesehen habe. Also ist unser Mantra derzeit ,,Ok, was gibt es dort für uns noch zu tun?” […] Es gibt eine Menge an Sachen, die passieren müssen, um es abzuschließen. Aber ich denke, von einem Inhalts- und technischen Standpunkt, sind wir wirklich sehr nahe [am Ende].”

So wie das klingt, könnte Baldurs Gate 3 noch Ende September für Xbox Series X und S erscheinen. Spätestens im November soll das RPG dann schlussendlich für Spieler auf allen Plattformen erhältlich sein. Damit dann auch endlich Xbox-Spieler in den Genuss von Bären-Beziehungen und erotischen Speed-Runs kommen.