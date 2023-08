Baldur’s Gate 3 erscheint noch 2023 für Xbox Series X/S

Baldur's Gate 3 Fakten

Baldur’s Gate 3 erscheint am 6. September neben der bisher veröffentlichten PC-Version auch für PS5 und macOS: Die Xbox Series-Version hatte bisher kein Release-Fenster. Nach neuesten Angaben erscheint das cRPG noch dieses Jahr für die Xbox Series X/S.

Die mit Spannung erwartete Ankündigung der Xbox Series-Version wurde von Swen Vincke, dem CEO von Larian Studios, gemacht. Immerhin gab es mit der Veröffentlichung auf die neueste Xbox-Konsolengeneration Probleme, nachdem der Split-Screen-Co-Op auf der Xbox Series S nicht funktionierte.

In einem neuen X-Beitrag (vormals Twitter) enthüllte Vincke, dass nach einem Treffen mit Phil Spencer, dem CEO von Microsoft Gaming, eine Lösung gefunden wurde, die es ermöglicht, Baldur’s Gate 3 noch in diesem Jahr auf die Xbox zu bringen. Vincke bestätigte, dass alle Verbesserungen des Spiels verfügbar sein würden (wie bei der PS5-Version) und die Series X den Split-Screen-Co-op unterstützen würde.

Kein Split-Screen-Co-Op für die “kleine” Xbox Series: Jedoch wird diese Funktion nicht für die Xbox Series S verfügbar sein. Glücklicherweise wird aber der Cross-Save-Support zwischen dem PC und der Xbox Series X/S unterstützt. Leider sieht es nicht so aus, als gäbe es Crossplay-Unterstützung.

All improvements will be there, with split-screen coop on Series X. Series S will not feature split-screen coop, but will also include cross-save progression between Steam and Xbox Series.

— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) August 24, 2023