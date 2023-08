Baldur’s Gate 3: Zukünftiges Update könnte Erscheinungsbild deines Charakters verändern

Wird es zukünftig möglich sein das Aussehen des eigenen Charakters in Baldur's Gate 3 zu ändern, ohne das Spiel neu zu starten?

Baldur's Gate 3 Fakten

Entwickler: Larian-Studios Publisher: Larian-Studios Genre: Rollenspiel Release: 03/08/2023 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Baldur's Gate 3

Du bist bereits tief in die faszinierende Welt von Baldur’s Gate 3 eingetaucht und hast deinen Charakter erschaffen? Doch was ist, wenn du dein Erscheinungsbild im Spiel nachträglich anpassen könntest? Es scheint, als könnten deine Wünsche bald in Erfüllung gehen, denn Entwickler Larian Studios arbeitet möglicherweise daran, diese Option in einem zukünftigen Update für das Spiel zu integrieren.

Michael Douse, der Leiter des Publishing-Teams bei Larian Studios, hat auf eine Anfrage eines “X”-Nutzers (vormals Twitter) geantwortet, der die Möglichkeit gefragt hat, das Erscheinungsbild seines Spielercharakters in Baldur’s Gate 3 zu verändern. Douse antwortete darauf, dass “die Dinge am Köcheln sind”.

Sir please let me change how i look in the game. I’m BEGGING!!!! — Titan (@TheTrustedTitan) August 14, 2023

Baldur’s Gate 3: Charakter nachträglich verändern

Diese Antwort lässt darauf schließen, dass die Fähigkeit, das Erscheinungsbild eines Spielercharakters nach dem ursprünglichen Charakterersteller in Baldur’s Gate 3 zu ändern, derzeit in Arbeit ist. Wie tiefgreifend dieser Ersteller sein wird, ist noch unbekannt. Es könnte den Spielern die Möglichkeit bieten, ihre Charaktere von Grund auf neu zu gestalten, oder es könnten nur kleinere Änderungen wie Haarfarbe oder Gesichtsbehaarungsoptionen ermöglicht werden.

Baldur’s Gate 3 wurde Anfang dieses Monats für den PC veröffentlicht und hat bereits einen außergewöhnlichen Steam-Erfolg verzeichnet.

Dungeon & Dragons-Rollenspiel auf Höhenflug

Nach den ersten Bewertungen des Rollenspiels wurde Baldur’s Gate 3 auf der Bewertungsaggregationswebsite Metacritic zu einem der am besten bewerteten Spiele aller Zeiten. Das Rollenspiel wurde für seinen hohen Grad an Detailtreue und die Freiheit, die es den Spielern bei der Bewältigung seiner Szenarien bietet, gelobt.

Baldur’s Gate 3 ist derzeit nur für Windows PC erhältlich. Eine Veröffentlichung für die PS5 und macOS ist für September geplant, während die Version für die Xbox Series X/S noch in Entwicklung ist.