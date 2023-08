Baldurs Gate 3: Spieler startet Sex-Speedrun

Es geht nicht um die Länge, sondern die Technik! In Baldurs Gate 3 ist das nun wohl anders, denn Spieler kommen schnell zum Ende.

Baldurs Gate 3 ist ein ambitioniertes Spiel. Nach mehrjähriger Entwicklungszeit, in der sich das Rollenspiel im Early Access befand, erschien das RPG in der letzten Woche endlich vollständig. Und zahlreiche Spieler freuen sich immer noch über die massive Dimension des “Dungeon and Dragons”-Spin-offs. So bietet das Spiel Stunden über Stunde an rundenbasierten Kämpfen, Dialogen und Zwischensequenzen. Doch wie so oft, ist es egal, wie groß ein Spiel auch sein mag. Es wird immer jene geben die sich fragen, wie schnell sie es beenden können. Die Community stellt sich diesmal jedoch eine andere Frage: Wie schnell kommen wir zu den “guten” Stellen?

Ein Baldurs Gate 3 Quickie

Baldurs Gate 3 ist vergleichbar mit Rollenspielen wie The Witcher 3 und der “Mass Effect”-Reihe. So können Spieler bestimmte Nebencharaktere bezirzen, indem sie Aufgaben für sie erfüllen. Habt ihr genug Charme und Sympathie mit den jeweiligen NPCs aufgebaut, schlägt schon mal das Schäferstündchen. Es ist dabei im übrigen egal, ob die von euch gewünschte Figur ein Mensch…. oder ein Bär ist.

Eine Streamer wollte nun genau wissen, wie lange er braucht, um eine dieser “Zwischensequenzen” im Spiel zu triggern. Der Speedrunner Mae postete daher vor einige Tagen ein Video, wo er den Versuch genau aufzeigte. Mae, der bereits den Rekord innehat, das Spiel in unter 10 Minuten zu beenden, brauchte knapp 8 Minuten für seinen “Sex Speedrun”, wie er das Vorhaben nannte.

Der flinke Speedruner ist in dem Video zu sehen, wie er durch die Oberwelt springt und all die Kniffe verwendet, die die Speedrunner-Community längst für sich entdeckt hat. Ab Minute 7:54 ist es dann so weit. Sein erstellter Charakter mit dem passenden Namen Gigachad Thundercock, schafft es nach kurzer Romanze den Charakter Lae’zel für sich zu gewinnen. Ein Erfolg, wenn man so möchte.

Im offiziellen Forum ist Mae mit dieser Leistung direkt an die Spitze der Kategorie Romantik geschossen. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis jemand schneller kommt.