Baldur’s Gate 3: Es gibt Neuigkeiten zur Xbox-Version

Baldur's Gate 3 Fakten

Swen Vincke, CEO von Larian, gibt Xbox-Fans ein Update zur Entwicklung der aktuellen Version von Baldur’s Gate 3 und ob das Spiel noch bis 2023 auf den Markt kommt. Baldur’s Gate 3 wurde diesen Sommer nach einer langen Early-Access-Phase endlich auf PC und PS5 veröffentlicht und erfreut sich sowohl bei Kritikern als auch bei Fans großer Beliebtheit. Tatsächlich hat Baldur’s Gate 3 bei der Veröffentlichung für den PC im August zahlreiche Rekorde auf Steam und bei Spielern gebrochen und gilt als eines der bestbewerteten PC-Spiele aller Zeiten.

Doch der Erfolg blieb bestehen, obwohl die Xbox-Version nicht erschienen zu sein schien. Die Fans fanden heraus, dass Microsoft eine Gleichheit zwischen der Serie X- und der Serie S-Version von Baldur’s Gate 3 forderte, was für Larian schwieriger zu erreichen war, da beide Systeme eine Split-Screen-Koop-Funktion erforderten. Das Studio und Teammitglieder haben oft über den Fortschritt der Entwicklung der Xbox-Version berichtet. Eine kürzlich veröffentlichte Mitteilung des CEO von Larian war eine gute Nachricht für alle, die immer noch warten.

Swen Vincke, der CEO von Larian Studios, hat den Fans von Xbox in den sozialen Medien ein kurzes Update zu Baldur’s Gate 3 gegeben. Das Team hat glücklicherweise Fortschritte gemacht und Baldur’s Gate 3 wird aktiv getestet, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert. Fehler können so in letzter Minute gefunden und behoben werden. Vincke konnte kein genaues Veröffentlichungsdatum angeben, bestätigte jedoch, dass das Spiel voraussichtlich 2023 erscheinen wird und dass das genaue Datum bekannt gegeben wird, sobald es fertiggestellt ist.

Die Neuigkeiten sind gut, denn das letzte Update von Michael Douse, Director of Publishing bei Larian Studios, im Oktober hat verkündet, dass die Xbox-Versionen des Spiels weiterhin Fortschritte machen. Das Team ist optimistisch, dass das Spiel in 2023 erscheinen wird. Fans reagierten sehr positiv auf Vinckes Beitrag, obwohl einige anmerkten, dass das Warten immer noch der schwierigste Teil sei.

Latest on the Xbox – being actively playtested, still on schedule for this year. We'll announce the exact release date when we're sure it's done.

— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) October 31, 2023