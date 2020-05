30 Videospiele der 2000er Jahre, die man gespielt haben muss #1

In unserer 3 teiligen Reihe möchten wir euch insgesamt 30 Videospiele vorstellen, die von 2000 bis 2009 erschienen sind und unter die Must-Plays fallen.

Dabei haben wir uns bei allen Genre sowie Systemen umgeschaut, sowie Verkaufszahlen als auch Auszeichnungen gecheckt. Die ersten 10 der ausgewählten Spiele findet ihr nun hier.

10 großartige Videospiele die zwischen 2000 und 2009 erschienen sind

Die Sims

Beginnen wir doch mit einem Klassiker, das sicherlich jeder von uns gespielt hat. Die Sims erschien erstmalig am 11. Februar 2000 für den PC. Später folgte auch ein Release für PlayStation 2, Linux, Xbox und GameCube. Mittlerweile gibt es bereits Die Sims 4, welches noch mehr Möglichkeiten bietet seine Sims zu beschäftigten und eventuell wird es auch noch einen weiteren Nachfolger geben. Doch nichts schlägt das Original, in welchem die Spieler Stunden über Stunden damit verbracht haben Häuser zu bauen, sich um seine Sims zu kümmern, zu cheaten oder auch alle Möglichkeiten ausschöpfte sie über die Lippe springen zu lassen. Ich denke jeder dürfte uns damit zustimmen, das Die Sims definitiv auf die Liste gehört. Wer das Vergnügen in all den Jahren nicht hatte, hat definitiv etwas verpasst.

Grand Theft Auto 3

Nicht nur GTA 5 ist bei den Spielern äußerst beliebt, auch GTA 3 reihte sich schon zuvor unter die beliebten Videospiele ein. Es gewann bei Release im Jahr 2001 für die PlayStation 2, einige verschiedene Awards. In den Jahren darauf erschien das Spiel nachträglich auch für PC und Xbox . Auch damals konnte man schon in GTA 3 seine wilde Seite ausleben, indem sie Claude steuerten der von seiner Freundin betrogen wurde und eigentlich ins Gefängnis. Doch es gelingt ihm beim Transport die Flucht und von dort an übernimmt er verschiedenste Aufträge für die Mafia. Im übrigen gibt es das Game mittlerweile auch fürs Smartphone und ein Release für die Nintendo Switch könnte auch noch kommen.

Half-Life 2

Half-Life 2 ist ein Action Shooter der von Valve im Jahr 2004 veröffentlicht wurde. Es gewann 39 Game of the Year Awards und wurde teilweise als “bestes Spiel allerzeiten” betitelt. Bis 2011 wurden gut 12 Millionen Kopien des Spiels auf den diversen Plattformen verkauft. Das Game hat eine ziemlich holprige Vergangenheit, da es mit einem Jahr Verspätung auf Steam veröffentlicht wurde. Denn zuvor hatte ein Hacker es geschafft an das damals noch unfertige Half-Life 2 zu gelangen und er veröffentlichte es zudem im Internet. Mittlerweile gibt es einen Mod der die Grafik und den Sound des Spiels aufhübscht.

Resident Evil 4

Der Horror-Shooter Resident Evil 4 erschien 2005 für die GameCube. Das Game ging 1999 in die Entwicklung und war zu Beginn eigentlich für die PlayStation 2 geplant. Resident Evil 4 hat eine lange Entwicklung durchlaufen, in der vier vorgeschlagene Versionen verworfen wurden. Das Spiel wurde als exklusiver GameCube Titel im Rahmen der Capcom Five angekündigt, aber noch vor Release kündigte Capcom bereits die Veröffentlichung für die PlayStation 2 an. Mittlerweile wurde es auch auf die Wii, die PlayStation 3, die PlayStation 4, die Xbox 360, die Xbox One und die Nintendo Switch portiert. Auch ein Remake wurde bereits angekündigt.

Okami

Ein weiteres erfolgreiches Spiel das viele begeistert hat, darunter auch mich, ist Okami. Veröffentlicht wurde es 2007 in Europa für die PlayStation 2. Mittlerweile hatte es eine HD Portierung auf die PlayStation 3, die PlayStation 4, den PC, die Xbox One und die Nintendo Switch. Zum ersten Release verkaufte sich das Game allerdings nur sehr schwach. Der Erfolg kam dann mit den späteren Portierungen, weshalb auch Okami wie Half-Life 2 als “eines der besten je entwickelten Spiele” betitelt wird. Da kann ich nur zustimmen, denn ich habe es auf bisher fast allen Plattformen gespielt und die Story bringt einem Spieler einige der japanischen Mythologien und Folkloren näher.

