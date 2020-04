Uncharted-Film bekommt eine weitere Verschiebung

Uncharted 2 - (C) Naughty Dog

Seit seiner Ankündigung vor einem Jahrzehnt (!) hat der Uncharted-Film eine Reihe wichtiger Änderungen, Verzögerungen, Umschreibungen und Überarbeitungen erfahren. Erst kürzlich schied ein anderer in einer langen Reihe von Regisseuren des Films aus dem Projekt aus. Eine scheinbar verfluchte Produktion, die eigentlich in Kürze mit den Dreharbeiten beginnen sollte. Es scheint jedoch, dass ein weiterer Rückschlag in Form einer massiven Verzögerung des Films eingetreten ist, wobei die Produktion nach der Coronavirus-Pandemie erneut eingestellt wurde.

Während der Film ursprünglich am 5. März 2021 in den Kinos ausgestrahlt werden sollte, wurde er auf das viel spätere Datum des 8. Oktober 2021 verschoben. Die Dreharbeiten hätten eigentlich Anfang März beginnen sollen.

Zweifellos ist dies eine große Schande, vor allem, weil der Film selbst nicht die besten Zeiten entlang seines Zeitplans für die Veröffentlichung durchlaufen hat. Bereits im letzten Jahr verlor die Veröffentlichung einen weiteren Regisseur, wobei Travis Knight nach nur drei Monaten Arbeit an der Adaption abreiste und sich im Januar dieses Jahres erneut die Produktion verzögerte.

Uncharted-Film: Näher an der Kino-Premiere als je zuvor!

Es scheint jedoch, dass der Film näher an der Verwirklichung ist als jemals zuvor, da eine Besetzung und eine grobe Skizze der Handlung scheinbar abgeschlossen sind. Tom Holland wird eine junge Version von Nathan Drake spielen, während Mark Wahlberg seinen klugen Mentor Victor Sullivan spielt. Antonio Banderos ist ebenfalls beteiligt, wobei viele davon ausgehen, dass er den Part des Bösewichts des Films übernehmen könnte. Wir hoffen, dass das neue Erscheinungsdatum für Oktober 2021 erreicht wird.

Der Uncharted-Film soll am 8. Oktober 2021 in die Kinos kommen. Hoffentlich. Naughty Dog, der Entwickler der Videospiel-Serie, ist ebenfalls mit HBO in Arbeitsgesprächen über die kommende The Last of Us-TV-Serie. Der The Last of Us-Film ist damit aber Geschichte und wird nicht mehr in die Kinos kommen.