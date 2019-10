Fallout Legacy Collection bestätigt, aber es gibt einen Haken

Fallout: Legacy - (C) Bethesda

Vor ein paar Tagen veröffentlichte Amazon Deutschland die Fallout Legacy Collection, in der fast alle Fallout-Spiele für den PC gebündelt sind. Jetzt hat Bethesda offiziell bestätigt, dass es sich bei der Fallout Legacy Collection tatsächlich um eine echte Sammlung handelt. Die Veröffentlichung der Sammlung ist jedoch mit einer erheblichen Einschränkung verbunden.

Bethesda hat bestätigt, dass die Fallout Legacy Collection nur in Deutschland/Österreich/Schweiz und Großbritannien erhältlich ist. Die Sammlung wird am 25. Oktober in diesen Regionen erscheinen und Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3: Game of the Year, Fallout: New Vegas Ultimate Edition und Fallout 4: Game of the Year enthalten. Fallout-Fans in anderen Gebieten müssen die Fallout Legacy-Sammlung importieren, wenn sie sie abspielen möchten, da Bethesda derzeit keine Pläne hat, sie an anderer Stelle zu veröffentlichen.

Dies sind enttäuschende Neuigkeiten für Fallout-Fans in anderen Regionen sowie auf Konsolen. Es gab einige Hoffnungen, dass die Fallout Legacy Collection die klassischen Fallout-Spiele an einen anderen Ort als den PC bringen würde, da sie bereits als Einzelkäufe auf der Plattform verfügbar sind, aber es scheint auch keine Pläne zu geben, dies zu tun .

Während Fallout-Fans außerhalb Deutschlands und Großbritanniens auf die Fallout Legacy Collection verzichten müssen, bekommen diejenigen, die in einer Region leben, in der sie sie kaufen können, einen Riesengewinn für ihr Geld. Diese Sammlung umfasst fast jedes Fallout-Spiel und alle seine DLCs und bietet den Spielern Hunderte von Stunden, wenn nicht Tausende von Stunden Inhalt für ungefähr 39,99 Euro (exkl. Versandkosten).

Ohne Fallout 76 und Fallout Shelter

Die beiden Fallout-Spiele, die nicht in der Sammlung enthalten sind, sind Fallout Shelter und Fallout 76. Fallout Shelter ist ein kostenloses Spiel. Es macht also Sinn, warum es nicht in der Sammlung ist, obwohl einige Fans verwirrt sind, warum Fallout 76 ist nicht enthalten. Es ist möglich, dass Bethesda sich dazu entschlossen hat, es wegen der allgemein schlechten Aufnahme des Spiels wegzulassen, obwohl es wahrscheinlicher ist, dass Bethesda Fallout 76 aus der Fallout Legacy Collection herausgenommen hat, da es sich um eine neuere Veröffentlichung handelt, die erst im letzten Herbst herausgekommen ist.

Die Fallout Legacy Collection erscheint am 25. Oktober exklusiv in Deutschland und Großbritannien für PC.