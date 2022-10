Zelda: Ocarina of Time in 3 Minuten und 55 Sekunden durchgespielt!

The Legend of Zelda: Ocarina of Time - ©Nintendo; Bildquelle: nintendo.at

Ein Speedrunner hat es geschafft den bestehenden Weltrekord von The Legend of Zelda: Ocarina of Time mit einem Vorsprung von nur wenigen Millisekunden zu brechen. Dabei ging es darum den Titel so schnell wie möglich durchzuspielen, also ohne gewisse Errungenschaften und mit der Ausnutzung von Glitches.

Heldenreise

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist eine gewaltige Heldenreise. Man beginnt als unschuldiges Kind und stellt sich Ende als Erwachsener Krieger dem Biest Ganon. Davor muss man viele gefährliche Abenteuer bestehen, welches nicht nur aus einer gewaltigen Handlung, sondern auch voller Nebenmissionen und Sammelobjekten besteht. Ocarina of Time gilt unangefochten als eines der besten Videospiele aller Zeiten. Auf metacritic.com findet man den Titel auf Platz 1, plattformübergreifend! Diese Bewertung ergibt sich dort aus einer Sammlung von zahlreichen Kritiken.

Speedrun ohne Auflagen

Obwohl die Spieler des 25 Jahre alten Titels 25 bis 40 Stunden mit durchspielen beschäftigt sind, ist es möglich mit gewissen Fehlern des Spieles, sogenannte Glitches, sich zu anderen Punkten des Titels zu portieren. Dadurch ist es geübten Spielern möglich, den Endbildschirm auch ohne ein großes Abenteuer vor sich flimmern zu sehen. Natürlich gibt es auch Speedruns in der man das komplette Abenteuer zu durchlaufen hat. Aber das ist eine andere Kategorie in den The Legend of Zelda: Ocarina of Time Speedruns.

Vom Hundertste ins Tausendste

Der letzte Rekord The Legend of Zelda: Ocarina of Time ohne Auflagen so schnell wie möglich durchzuspielen wurde erst vor zwei Monaten aufgestellt: mit 3 Minuten 55 Sekunden und 466 Millisekunden. Nun wurde dieser Rekord aber wieder gebrochen und zwar mit 3 Minuten 44 Sekunden und 300 Millisekunden!

Der Speedrun als Video

Hier kannst du von dem aktuellen Weltrekord vom schnellstmöglichen Durchspielen von The Legend of Zelda: Ocarina of Time Zeuge werden:

Es ist natürlich hart für den vorhergegangenen Rekordhalter. Vermutlich sitzt er jetzt schon mit dem N64 Controller vor der Kiste und versucht die Bestzeit von Ocarina of Time jetzt noch einmal zu überbieten. Schließlich reden wir hier nur von ein paar Millisekunden welche es zu schlagen gilt.

Wie auch immer. Dieser Rekord wird so lange bestehen bleiben bis ein Spieler diesen überbietet. Entweder auf die selbe Art und Weise oder mit einem neuen, aber momentan noch unentdeckten Glitches. Allerdings handelt es sich hier um einen von den angenehmeren Speedruns, denn hier wird immer nur ein paar Minuten gespielt – keine 12 Stunden plus wie bei einem kompletten Run. Weswegen es gut möglich ist, dass dieser Rekord bald mal gebrochen wird. Vielleicht sogar von einem von uns.

