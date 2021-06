Yakuza: Like a Dragon kommt für den Xbox Game Pass

Vor der E3-Show von Microsoft & Bethesda sagt uns der Microsoft Store, das Yakuza: Like a Dragon für den Xbox Game Pass kommen wird.

Yakuza: Like A Dragon kommt in den Xbox Game Pass. - (C) SEGA, Microsoft - Bildmontage: DailyGame

Das Wichtigste in Kürze Bereits vor der E3-Show sind zwei neue Titel für den Xbox Game Pass enthüllt

Yakuza: Like a Dragon war ein Launch-Titel für die Xbox Series X/S

Wird SEGA heute offiziell von Microsoft übernommen?