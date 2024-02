Xbox-Spiele für die PS5? – Phil Spencer möchte darüber reden

Xbox-Erstanbieter-Spiele für die PS5? “Starfield”, “Halo”, “Gears of War” und Co für die aktuelle Konsolen-Generation von Sony? Welchen Sinn hat dann noch eine Xbox-Konsole? Die aktuellen Gerüchte haben bei den Verantwortlichen bei Xbox nicht halt gemacht. Nun reagierte Phil Spencer auf “X”, vormals Twitter.

Es ist irgendwie so, als würde jemand das Familiensilber den Nachbarn schenken, damit der auch das selbe “Feeling” wie du beim Familienessen hat. Klingt komisch, ist aber so. Wir sind es gewohnt, die letzten Jahrzehnte gewisse Spiele nur auf gewissen Plattformen zu spielen. Vielleicht denken (die meisten) zu eng. Vielleicht ist der Weg, den Xbox anscheinend gehen möchte der Richtige.

Xbox-Chef Phil Spencer: Wir müssen reden!

Auf “X” schreibt Spencer: “Wir hören zu und wir hören Sie. Wir haben für nächste Woche ein Business-Update-Event geplant, bei dem wir uns darauf freuen, Ihnen weitere Details zu unserer Vision für die Zukunft von Xbox mitzuteilen. Bleiben Sie dran.” Das heißt, dass wir nächste Woche erfahren werden, was an den überraschenden Gerüchten dran ist, dass Titel wie Starfield oder die kommenden Titel Hellblade 2, Indiana Jones, Blade, The Elder Scrolls VI, Avowed und so weiter für PlayStation- und eventuell leistungsstärkere Nintendo-Konsolen erscheinen sollen.

Das Spannende an der Sache? An den Gerüchten (“Xbox-Spiele für die PS5”) könnte durchaus etwas dran sein. Immerhin hat Microsoft zig Milliarden in das “Öko-System” Xbox gesteckt. Ist man da auf eine Konsole gebunden? Nein. Immerhin erscheinen alle “exklusiven” Xbox-Spiele am ersten Tag auch für den PC Game Pass. Ich muss also Halo nicht mehr auf der Xbox spielen, bleib aber trotzdem Xbox-Spieler? So fühle ich mich seit Jahren, denn die Xbox One war bei mir selbst nicht lange in Betrieb. Der PC hat die Xbox abgelöst. Halo Infinite hat meine Xbox One nie gesehen. Beziehungsweise eine Xbox Series X habe ich gar nicht. Die PS5 ist im Wohnzimmer, neben der Nintendo Switch, die dort – die meiste Zeit – auflädt, um unterwegs Spielspaß zu garantieren. Irgendwie hat doch jedes “System” seine Stärke?

Xbox-Spiele für die PS5: Aufregung bei den Xbox-Fans!

Natürlich gibt es unter den Xbox-Spielern durchaus berechtigte Befürchtungen. Langjährige Xbox-Unterstützer wären enorm benachteiligt, da sie von Microsoft quasi “Spieler zweiter Klasse” wären. Final Fantasy, Spider-Man, God of War, The Last of Us oder andere PlayStation-Exklusivtitel kann ich nicht spielen, da diese den PlayStation-Konsolen vorbehalten sind, weil Sony eben diese Strategie verfolgt. Und dann sollen diese auch noch die Erstanbieter-Spiele von Xbox bekommen? Warum? Millionen von Xbox-Spielern würden Microsoft den Rücken kehren – so die Befürchtung einiger Xbox-Fans.

Warum Starfield, The Elder Scrolls VI, Avowed, Hellblade, Blade, Gears of War, Halo oder Perfect Dark für die PlayStation-Konsolen anbieten? Mit Call of Duty und Candy Crush wird Microsoft wohl mehr Geld verdienen, als mit all anderen Xbox-Spielen zusammen. Das macht einfach keinen Sinn, wenn man es so betrachtet. Die letzten Argumente FÜR eine Xbox wären somit vom Tisch. Schade.

Konsolenmarkt: Skepsis ist angebracht

Sollte Microsoft tatsächlich glauben, dass sie der “Gaming-Welt” etwas Gutes tut, wenn sie Xbox-Spiele für die PS5 freigibt, dann muss ich dem widersprechen. Wenn der Xbox Game Pass – auch noch – für die PS5 kommt, gibt es gar kein Argument mehr für eine Xbox-Konsole. Und dann hätte Sony auch (beinahe) freie Bahn, denn Nintendo misst sich nicht im “High-End-Gaming-Markt” mit Sony.

PlayStation ist wohl die Gelddruckmaschine für Sony. PlayStation Plus wurde erheblich teurer. Im PlayStation Store “blecht” man sich aus. Digitale Spiele sind oft teurer als physische Versionen. PS5-Konsolen wurden teurer. Und so weiter und sofort. Preissprünge macht man ohne richtigen Mitbewerber leichter.

This time, listening will not be enough. This time, execution, credibility in connection to previously made statements, and moving towards fans is all that will matter. For me. For your brand. And for your community. — Klobrille (@klobrille) February 5, 2024

Xbox ist für die “Hardcore-Konsolenspieler” noch immer eine gute Alternative und vor allem der Garant, das PlayStation nicht wie verrückt an der Geldschraube dreht und die Preise nach oben springen. Sollte Microsoft “exklusive Konsolenspiele” aufgeben, dann wird sich auch niemand mehr eine Xbox-Konsole kaufen. Da hilft es auch nichts, wenn sie bei der übernächsten Konsole nicht mehr mit AMD zusammenarbeiten, sondern mit Intel und Nvidia. Keiner braucht dann mehr eine Xbox, weil sie einfach nichts mehr bietet, außer vielleicht ein “günstiger PC-Ersatz” zu sein. Aber dann hat Microsoft nach über 20 Jahren im Konsolenmarktgeschäft die Sache auch nicht wirklich verstanden.