PlayStation Plus: Führt die Preiserhöhung zur massiven Kündigungswelle?

PlayStation Plus gibt es jetzt in drei verschiedenen Modellen. - (C) Sony Interactive Entertainment

Die kommende Preiserhöhung von PlayStation Plus sorgt für Unmut unter den Abonnenten. Ab dem 6. September 2023 wird jede Stufe von PlayStation Plus – PS Plus Essential, PS Plus Extra und PS Plus Premium – um fast 30 Euro pro Jahr teurer. Das bedeutet, dass die günstigste Option, PS Plus Essential, dich 71,99 Euro für ein 12-monatiges Abonnement kosten wird. Die anderen Stufen, PS Plus Extra und PS Plus Premium, schlagen jetzt mit 125,99 Euro bzw. 151,99 Euro zu Buche, wenn du ebenfalls ein 12-monatiges Abonnement möchtest. Wie zu erwarten, sind viele PlayStation Plus-Abonnenten über die Nachricht alles andere als erfreut.

Einer der Top-Beiträge auf der PlayStation Plus-Reddit-Seite ist eine Anleitung zum Kündigen deines Abonnements. Der Beitrag hat über 2.000 “Daumen rauf” und mehr als 430 Kommentare die letzten beiden Tage gesammelt, hauptsächlich von Abonnenten, die angeben, ihre Abonnements wegen der Preiserhöhung zu kündigen.

PlayStation Plus: Preiserhöhung – Viele Spieler möchten kündigen!

Die Anleitung, um sein PlayStation Plus-Abo zu kündigen, ist eigentlich sehr simpel:

Gehe unter Einstellungen > Kontoverwaltung > Kontoinformationen > PlayStation-Abonnements Wähle das Abonnement aus, dass du kündigen möchtest. In diesem Fall: PlayStation Plus. Wähle: “Abonnement kündigen”.

Mehrkosten sorgen für Unmut in der Reddit-Community

Wie viele Kunden PlayStation verlieren wird, bleibt zum aktuellen Zeitpunkt reine Spekulation. Im Reddit-Forum gibt es jedoch einige Aussagen, die durchaus ihre Berechtigung haben. So kaufte “VoerDeKoe” das Jahresabo für sein PS Plus zum Black Friday, natürlich zu einem reduzierteren Preis. “Ich werde nicht das Doppelte für den gleichen Service bezahlen”, so der User.

“Junkit33” rechnet vor: “Im Laufe eines Jahres habe ich ungefähr drei Spiele öfters gespielt, die den Kauf [von PlayStation Plus] gerechtfertigt hätten. Für 50 bis 60 US-Dollar bin ich damit einverstanden. Ich kann diese drei Spiele einfach gebraucht oder im Angebot für 15 bis 20 US-Dollar pro Stück kaufen.”

PS Plus war bereits eine lukrative Einnahmequelle für PlayStation, und es sieht so aus, als ob es mit dieser erheblichen Preiserhöhung noch profitabler werden wird. Ob das die Community mittragen wird, werden wir sehen!