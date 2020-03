Xbox Series X wurde für Cross-Play entwickelt, bestätigt Microsoft

Xbox Series X mit Controller

In einem neuen Livestream enthüllte Microsoft, dass die Xbox Series X für die Unterstützung von Cross-Play-Spielen entwickelt wurde. Microsoft hat diese Woche einige neue Informationen über die Konsole veröffentlicht. Außerdem wurde bestätigt, wie viele Spiele Xbox Series X Quick Resume unterstützt und wie schnell die SSD ist.

Während eines “Game Stack Live”-Panels (Link: YouTube) sagte Rachel Card, Teil des Programmverwaltungsteams von Microsoft, dass “die Xbox Series X wirklich für diese sich entwickelnde Landschaft von Spielern entwickelt wurde, die auf mehreren Geräten spielen”. Microsoft hat untersucht, was mit der Technologie passiert, die über Konsole, PC und Cloud hinweg “konvergiert”, und dies in die XSX integriert.

Microsoft: “Keine Einschränkung für Spieler und Entwickler”

Card sagte auch, dass Microsoft möchte, dass “Spieler und Entwickler sich in dieser nächsten Generation von Spielen nicht eingeschränkt fühlen” und dass die besten Spiele diejenigen sind, die entwickelt wurden, um “besser zusammen” zu sein. Es wurde bestätigt, dass Cyberpunk 2077 auf XSX mit einer Funktion namens Smart Delivery verfügbar sein wird. Dies bedeutet, dass Spieler auf Xbox One das Spiel kostenlos auf der neuen Konsole herunterladen können.

Es wurden keine weiteren Smart Delivery-Spiele angekündigt, aber es ist wahrscheinlich, dass vor der Veröffentlichung weitere bekannt gegeben werden. Halo Infinite könnte eines sein, weil es dann für beide aktuellen Xbox-Konsolen gleichzeitig erscheint. Wenn man also nicht gleich zum Start eine Xbox Series X ergattert, dass Spiel aber trotzdem spielen möchte und sich eine Xbox One-Version holt, muss man das Spiel kein zweites Mal kaufen. Eine tolle Sache! Rockstar Games hat das bei GTA 5 etwas anders gesehen. Das hat die GTA Online-Community trotzdem nicht davon aufgehalten sich den Titel nochmals zu kaufen um in damit in den Umsatz-Olymp zu heben.

Für Gamer und Xbox-Fans bedeutet dies nur, dass mehr der Spiele, die sie genießen, an den Orten verfügbar sind, an denen sie sie spielen möchten. Du musst also deine (zukünftige) XSX nicht immer einschalten, um dein Lieblingsspiel zu spielen. Microsoft hat dies in der Vergangenheit auf kleine Weise mit Angeboten wie Play Anywhere getan, mit denen Spieler ein Spiel auf PC und Xbox One erhalten, wo immer sie es gekauft hatten.

Xbox Series X, xCloud und PC

Mit der Xbox Series X und mit Diensten wie Project xCloud, dem Game-Streaming-Dienst, wird es jedoch noch viel mehr wachsen. Das Panel sprach auch darüber, wie aufregend Project xCloud ist und bestätigte, dass es im Jahr 2020 starten wird, aber es wurden keine weiteren Details zu seiner Veröffentlichung bekannt gegeben.

Cross-Play-Spiele und die Unterstützung eines Spiels auf Xbox Series X, PC und Cloud bedeuten auch mehr Geld für Microsoft und Entwickler. Cross-Play ist bei Spielern sehr beliebt. Als Microsoft und Nintendo einen Minecraft-Cross-Play-Trailer veröffentlichten, in dem Sony kritisiert wurde, dass er Cross-Play auf PS4 nicht unterstützt, gewann das Unternehmen viele Fans. Der Einbau von “Better Together” in die Xbox Series X wird wahrscheinlich zu mehr Verkäufen für die Konsole und mehr Abonnenten von Diensten wie Project xCloud führen.

Die nächste Xbox-Konsole startet in dieser Weihnachtszeit.