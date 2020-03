Nein, das Coronavirus wird Cyberpunk 2077 nicht verzögern

Es sieht so aus, als würde die Nintendo Switch irgendwann in diesem Jahr einen interessanten Action-Titel bekommen. In der neuesten Ausgabe des japanischen Magazins CoroCoro (via Ryokutya) wird erwähnt, dass “ein neues Action-Spiel” in diesem Jahr auf Nintendos Hybridsystem erscheinen wird. Die Anzeige enthält nur sehr wenige Informationen, die uns Hinweise darauf geben könnten, was…