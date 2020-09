Xbox Series X: Assassin’s Creed Valhalla und Watch Dogs Legion werden Launch-Titel

Assassin’s Creed Valhalla - (C) Ubisoft

Wie Ubisoft heute ankündigte wird man Assassin’s Creed Valhalla und Watch Dogs Legion zum Start der Xbox Series X und Series S bringen, nämlich am 10. November 2020. Microsoft kündigte vor wenigen Stunden offiziell an, dass man die neuen Next-Gen-Konsolen an diesem Tag herausbringen wird.

Beide Ubisoft-Titel werden somit zum Release der neuen Xbox Series X / S verfügbar sein. Damit möchte der französische Publisher Spielern die Möglichkeit bieten in Spielerlebnisse der nächsten Generation einzusteigen. Dabei nutzt man die neuen Funktionen und die Leistungsfähigkeit der beiden neuen Microsoft-Konsolen aus, wie man per Pressemitteilung vermittelte.

„Wir freuen uns, anzukündigen, dass die Spieler Assassin’s Creed Valhalla früher als gedacht entdecken werden! Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie die Welt, die wir in den letzten drei Jahren geschaffen haben, auf allen Plattformen, einschließlich der nächsten Konsolengeneration mit Xbox Serie X | S am 10. November zum Leben erwacht.“, sagt Julien Laferrière, Produzent von Assassin’s Creed Valhalla.

Wie man bei Ubisoft betont wird das Action-Rollenspiel in voller 4K-Auflösung und 60 FPS dargestellt. Watch Dogs: Legion soll Raytracing auf den neuen Microsoft-Konsolen darstellen können, um damit mehr Realismus am Bildschirm zu erzeugen. Außerdem werden beide Spiele die „Smart Delivery“-Technologie nutzen, die es Spielern ermöglicht, das Spiel einmal zu kaufen um es dann auf Xbox One und Xbox Series X/S zu spielen. Ihr müsst also keine Angst haben wenn ihr am 10. November noch keine XSX daheim habt. Sogar Cross-Save-Funktionen werden unterstützt, damit ihr euren Speicherstand von der alten auf die neue Konsole übertragen könnt.

Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion und Xbox Series X/S erscheinen am 10. November 2020.