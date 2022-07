Microsoft bestätigt die Teilnahme von Xbox an der Gamescom 2022

Köln, Deutschland – Microsoft hat bestätigt, dass sie dieses Jahr auf der Gamescom 2022 mit ihrer Marke Xbox vertreten sein werden. In einer per E-Mail gesendeten Erklärung sagte ein Xbox-Sprecher, er erwarte Updates zu zuvor angekündigten Titeln aus dem Xbox & Bethesda Games Showcase und freue sich auf eine lustige Zeiten.

“Nach unserem letzten Xbox & Bethesda Games Showcase freuen wir uns bestätigen zu können, dass Xbox auf der Gamescom 2022 in Köln wieder auf der Ausstellungsfläche sein wird”, schrieb Microsoft. “Fans in Europa und auf der ganzen Welt können Updates zu einigen angekündigten Spielen erwarten, die in den nächsten 12 Monaten auf Xbox erscheinen, und die Chance, wieder (persönlich) als Community abzuhängen!”

WERBUNG

Xbox auf der Gamescom 2022: Starfield im Fokus?

Was erwartet uns auf der Gamescom 2022 von Xbox? Wir können wahrscheinlich mehr von Starfield erwarten, das den Xbox & Bethesda Showcase anführte, sowie potenzielle Neuigkeiten zu Redfall, Forza Motorsport und Minecraft Legends.

Xbox scheint jedoch auf einer relativ kurzen Liste namhafter Teilnehmer zu stehen. Nintendo, Sony, Activision und Take-Two Interactive haben alle angekündigt, dass sie die Feierlichkeiten in Köln dieses Jahr auslassen werden. Embracer, Bandai Namco und Ubisoft haben angekündigt, dass sie anwesend sein werden, obwohl man sich angesichts der kürzlichen Ankündigung eines neuen Ubisoft Forward im September fragt, was genau der französische Publisher zur Gamescom bringen will.

Xbox ist nicht alleine: THQ Nordic ebenso vertreten

THQ Nordic hat auch seine Absicht bekundet, dieses Jahr an der Gamescom teilzunehmen, wobei ein Sprecher bestätigte, dass bis 2023 Updates zu Spielen erwartet werden.

“Wir präsentieren also neun Spiele auf rund 1.000 Quadratmetern, davon vier noch unangekündigt”, sagte Florian Emmerich, Leiter THQ PR. „Wie jedes Jahr ist es unser Ziel, den Spielern unsere neuen, kommenden Highlights für dieses und nächstes Jahr zu präsentieren.“

Wann startet die Gamescom 2022? Die Gamescom beginnt mit der Devcom vom 22. bis 23. August, gefolgt von der Presseveranstaltung am 24. August. Der allgemeine Einlass läuft vom 25. August bis zum 28. August.

Geoff Keighley wird erneut die Opening Night Live moderieren, mit digitalen Präsentationen während der gesamten Veranstaltung Veranstaltung. Die COVID-19-Beschränkungen, die Masken und einen Impfnachweis erfordern, wurden im vergangenen April aufgehoben, aber die Organisatoren der Gamescom empfehlen den Teilnehmern weiterhin, freiwillig Maske zu tragen und die Regeln zur sozialen Distanzierung bei der Veranstaltung einzuhalten.