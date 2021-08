Xbox führt einen Nacht-Modus für Konsolen und Controller ein

Xbox Series X und Xbox Series S (C) Microsoft

Wer kennt es nicht? Man spielt stundenlang bis in die späten Abendstunden hinein. Ist man fertig, hat man immer noch die grellen Lichter in den Augen, die die Xbox projiziert. Ein gesunder Schlaf ist daraufhin natürlich kaum noch möglich. Doch schon bald könnte sich das ändern. Denn ein neuer Nachtmodus für die Konsole und die Controller ist wohl in einer frühen Testphase.

Dass wir über die Testphase wissen ist dem Microsoft Insider-Programm geschuldet. Ein Service, mit dem Abonnenten bereits im Voraus bestimmte Innovation und Features testen können. Seit kurzem kann man sich damit beispielsweise die heißbegehrte Xbox Series X/S reservieren.

Wie den Meldungen der Insiders-Abonnementen zu entnehmen ist, lassen sich damit die leuchtenden Tasten der Konsole, als auch des Controllers verändern. So kann man die LED-Lichter schwächer und stärker einstellen, aber auch ganz ausmachen. Als zusätzlichen Bonus lässt sich durch das Abdrehen der Lichter auch Energie sparen. So kann der Controller zukünftig auch etwas länger laufen, ohne dass man die Batterien wechseln muss.

Während also bald die LED-Lichter der Hardware anpassbar sind, gibt es noch einiges mehr, worüber sich Xbox-Fans in diesem Jahr freuen dürfen. Denn so ist der Microsoft Game Pass immer noch einer der besten Deals, den die Gaming-Landschaft zu bieten hat. Und auch wenn der Service im August GTA V und andere Spiele verliert, ist es wohl der beste Monat, den der Service bisher zu bieten hat.

So kommen alleine im August heißerwarte Spiele wie Hades und Psychonauts 2 direkt auf den Aboservice. Auch der unerwartete Indie-Hit The Ascend ist dort seit kurzem ohne zusätzlicher kosten spielbar. Auch könnte uns diese Jahr noch etwas anderes besonderes erwarten. So sind in den letzten Monaten vermehrt Meldungen aufgetaucht, dass Microsoft Xbox-Konsolen direkt in Fernseher einbauen möchte.