WRC 10 wird bald auf der Nintendo Switch erscheinen

WRC 10, auch bekannt unter WRC 10 FIA World Rally Championship wurde von Kylotonn entwickelt und von Nacon veröffentlicht. Es ist bereits für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erschienen. Am 17.03.2022 folgt die Nintendo Switch Veröffentlichung.

50 Jahre Rallye-Weltmeisterschaft

Wie auch die Vorgänger wird die Rennsimulation WRC 10 auch auf der Nintendo Switch vertreten sein. Da die Weltmeisterschaften schon seit 50 Jahren stattfinden, handelt es sich dieses mal um eine Jubiläumsausgabe, in welcher 23 historische Ereignisse der Meisterschaften gefahren werden können. So gibt es in der kommenden Version, des anspruchsvollsten Motorsportwettbewerbs der Welt, mehr Inhalte als je zuvor. Auch wurde auf das Feedback der Spieler gehört.

Eigene Lackierung gefällig?

Auf der Nintendo Switch Ausgabe von WRC 10 können nun auch eigene Teams erstellt werden und auch die Rennwagen können nach belieben designt werden. Fahrzeuge gibt es 30 verschiedene, welche aus fast mehreren Vorgängerteilen und aus der Geschichte vergangener Rennen stammen. Neben den vielen neuen Strecken, wurde auf noch mehr Realismus gesetzt, so wurde auch die Physik neu überarbeitet von welcher sich die Spieler bereits auf den anderen Plattformen überzeugen konnten.

Der Launch Trailer

Optisch wird man auf der Nintendo Switch mit Defiziten rechnen müssen. Dafür können die Rennen mit dem Handheld-Mode auch unterwegs gefahren werden. Hier der Launch Trailer von WRC 10, welcher bereits für die anderen Plattformen erschienen ist:

WRC 10 wird am 17.03.2022 auf der Nintendo Switch erscheinen.

Die Nintendo Switch ist noch lange nicht am Ende

Stolze 5 Jahre hat die Nintendo Switch schon auf dem Buckel, aber Nintendo denkt offensichtlich noch länger nicht an eine neue Konsole. Deshalb werden wir dieses Jahr noch eine The Legend of Zelda: Breath of the Wild Fortsetzung, Mario Strikers: Battle League Football, Splatoon 3, Kirby und das vergessene Land und Nintendo Switch Sports erhalten. Auch Mario Kart 8: Deluxe soll bis zum Ende 2023 doppelt so viele Strecken und Cups wie bisher bekommen.

