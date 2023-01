TOP Games 2022: Die beliebtesten Spiele der Redaktion

Man glaubt es kaum, aber trotz aller Release-Verschiebungen gab es 2022 richtig gute Videospiele. Hier unsere TOP Games 2022.

Der Sekt steht kalt. Das Gulasch kocht. Entweder daheim oder auf einer Party. Das Jahr neigt sich zu Ende, egal wie man feiert oder überhaupt nichts macht. Vielleicht befindet man sich zur Sylvester-Nacht auch am PC oder auf der Konsole und zockt. Wir haben uns – wie alle Jahre – dazu entschlossen euch einen Blick in unsere persönlichen TOP Games 2022 zu gewähren.

Viel Spaß mit der Auswahl. Das ein oder andere Spiel wird euch sicherlich überraschen…

Persönliche TOP-Games von Michael

2022 war persönlich gesehen ein recht aufregendes Jahr mit Höhen und Tiefen und viel Veränderungen. Da blieben die Lieblingshobbies leider auf der Strecke und ich konnte der Gaming-Leidenschaft nur bedingt frönen. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle meine persönliche Top 3 der Games aus 2022 einbringen:

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Als Star Wars Fan der ersten Stunde hatte ich hohe Erwartungen in die neueste LEGO-Version meiner Lieblingsgalaxie. Glücklicherweise wusste Traveller Tales ganz genau, was sie da taten, und bescherten mir viele Stunden grandioser Unterhaltung auf der Suche nach goldenen LEGO-Steinen. Neue Mechaniken machten bekannte Orte wieder interessant zu erkunden und der originale Soundtrack von John Williams tat den Rest. Sehr verdient meine Nummer 3, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Auch Redakteur Manuel zählt LEGO Star Wars: The Skywalker Saga zu seinen Toptiteln im Jahr 2022.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Bereits Nates erster Auftritt zu Zeiten der PS3 konnte mich von Beginn an begeistern. Auch die Nachfolger wussten zu Überzeugen und spätestens beim großen Finale A Thief’s End war die Uncharted Reihe im Gamer-Olymp angekommen. Kein Wunder also, dass, das Remastered von Uncharted 4 das auch Uncharted: The Lost Legacy beinhaltet meine volle Aufmerksamkeit bekommen hat. Die PS5 Version konnte mich mit aufgebohrter Grafik und weiteren Änderungen auch 2022 in seinen Bann ziehen.

God of War Ragnarök

Für viele Spieler, mich eingeschlossen ist das Game of the Year ohne Frage: God of War: Ragnarok. Dieses Jahr hat es dann endlich für Kratos gereicht gegen die freundliche Spinne der Nachbarschaft zu siegen. Die Fortsetzung des Spielehits aus dem Jahr 2018, God of War Ragnarök, ist ein Meilenstein in der Gaming-Geschichte und schlicht und einfach göttlich. Die Fortsetzung nahm sich die Kritik der Fans zu Herzen und überzeugte von der ersten Sekunde an.

Persönliche TOP-Games von Markus

Eigentlich bin ich etwas hin und her gerissen. Normalerweise sind nämlich diese Spiele, die ich gleich aufliste, gar nicht meine “Favoriten”. Die Liste hätte genauso gut ein 14-jähriger Bub zusammenstellen können, der vielleicht zu Weihnachten seine PS5 bekommen hat. Allerdings interessierten mich 2022 mehr Spiele, die ich gemeinsam mit meinen Kindern, Freunden oder sogar mit meiner Katze spielen konnte. Aus irgendeinen Grund wurde ich dieses Jahr “emphatischer” und vielleicht sogar sympathischer als je zuvor…

Stray

Meine Redaktionskollegen wissen: Markus spielt kein Spiel zu Ende. Ich teste seit 20 Jahren Videospiele, eine verdammt lange Zeit. Mehr als die Hälfte meines Lebens. Mich interessieren keine Rollenspiele mehr, die mir 400 Stunden meiner Lebenszeit kosten. Ich möchte unterhalten werden. Ich will kooperativ etwas machen. Zeit mit anderen verbringen. Doch Stray hab ich durchgespielt. Vielleicht auch meiner Katze zu Liebe, die stundenlang brav unter dem Fernseher gesessen ist und zugeschaut hat. Ja, diese Katzen-Geschichte hatte es in sich und wahrscheinlich auch mein erster Indie-Titel seit 10 Jahren, denn ich “aufgesaugt” habe. Und irgendwie wollte ich schon immer wissen wie das Leben einer Katze so ist.

FIFA 23

Dafür werden mich einige schlagen, wenn sie es lesen, aber ja, hier steht FIFA 23. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Liebe zum Fußball bei mir 2022 wieder stärker wurde, als die Jahre davor. Den Power-Schuss habe ich drauf, die Pässe kommen gut an und die Taktik ist eingestellt. Auch wenn es noch immer so viele Dinge gibt, die mich an FIFA-Spielen stören: ein kurzes Spiel mit meinen Kindern geht immer. Auch wenn Freunde zu Besuch sind, wird die PS5 für ein Spielchen angeschmissen. Und wenn ich dabei mit einem Fallrückzieher-Tor in Führung gehe, passt das so.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)

Ich sagte ja, meine persönliche Top-Liste 2022 ist nichts besonderes. Jedes Jahr erscheint ein Call of Duty und jedes Jahr teste ich es. Und normalerweise bin ich damit auch noch einigen Stunden durch und kehre zu anderen Shootern zurück. Warum nicht auch bei Call of Duty: Modern Warfare 2 einfach wieder den Stecker ziehen?

Gute Frage. Nächste Frage. Diesmal ist es wirklich so, dass auch viele meiner Freunde in das Spiel hineingekippt sind und wir uns gegenseitig aufstacheln, wer die beste Waffe im Spiel hat. Wer hat das beste Loadout/Setup. Ich verbringe Stunden damit, meine Waffen so zu optimieren, damit Rückstoß und Beweglichkeit passen. Es gibt so viele unterschiedliche Spielmodi, die mir/uns einfach Spaß machen und den Wettkampf ausmachen. Diesen einen Faktor muss man auch bedenken: Community. Nicht nur Grafik, Sound, Steuerung, usw. Wenn es für einen passt, dann muss es nicht das beste Spiel für alle sein, aber aus solchen Gründen ist es deine persönliche Nummer Eins.

Persönliche TOP-Games von Eva

2022 war leider nicht ganz das Jahr für mich, in dem Titel erschienen die mich sonderlich gehyped haben. Lediglich A Plague Tale: Requiem konnte ich kaum abwarten und es schafft es wie unten zu sehen, auch in meine Top Games von diesem Jahr. Umso mehr freue ich mich allerdings auf viele spannende Titel im nächsten Jahr, die schon angekündigt sind.

A Plague Tale: Requiem

Schon den ersten Teil A Plague Tale: Innocence habe ich geliebt mit seiner düsteren Stimmung und dem sympathischen Geschwister Duo. Umso mehr habe ich mich natürlich auf den Nachfolger gefreut, der auf ganzer Linie überzeugen konnte. Mit 20 Stunden war er doppelt so lang wie sein Vorgänger und es kam nie Langeweile auf. Die Grafik war atemberaubend und die Story wurde ohne große Lücke zum ersten Teil fortgesetzt.

Auch wenn ich kein sonderlich großer Fan vom Ende bin, war ich alles im allem von A Plague Tale: Requiem total begeistert.

Pokémon Legenden: Arceus

Pokémon Legenden: Arceus war in vielerlei Hinsicht ein tolles Spiel aus dem Pokémon Universum. Nicht nur das wir eine offene Welt erkunden konnten, in der man Pokémon auch außerhalb des hohen Grases bekämpfen und fangen konnte, sondern auch aufgrund seiner Story. Mit Arceus tauchen wir in die Vergangenheit ein, in welcher Menschen und Pokémon noch nicht so harmonisch miteinander lebten. Die Menschen fürchteten sich vor Ihnen und Trainer gab es auch nur eine Handvoll. Mit den damals ersten Pokébällen, konnten wir uns auf die Reise machen und vor allem ohne Probleme unterwegs mit den richtigen Materialien alle nötigen Sachen selbst herstellen. Das sorgte dafür, dass man nicht immer wieder in ein Pokémon-Markt rennen musste um sich mit Bällen und Tränken einzudecken. Das Spiel hat unglaublich viel Spaß gemacht, da es sich mit seinem Gameplay deutlich von den Haupttiteln abhob in welcher Handlung und Regionen eher eingeschränkt erkundet werden konnten.

Persönliches TOP-Game von Sanel

Sanel hat nur ein Spiel auserkoren. Dabei handelt es sich um eine Fortsetzung, die es laut ihm in sich hat.

Goat Simulator 3

Das Sequel eines Sequels, das gar nicht existiert. Goat Simulator 3 verdient dennoch zu Recht den Titel, denn es ist dreimal so gut wie der erste Teil. Mit einer Laserbrille, Feenflügeln und Stelzen, die endlos wachsen können, verursache ich als bekloppte Ziege das pure Chaos – und nichts hat mir dieses Jahr mehr Spaß gemacht. In einer liebevoll gestalteten Spielwelt gibt es hinter jeder Ecke irgendeinen charmanten Witz oder eine popkulturelle Anspielung zu entdecken. So enpuppt sich eine Sandburg als das ikonische Mirage-Level aus CS:GO, an anderer Stelle katapultiert mich ein aufgebautes Regal in ein riesiges Ikea-Möbelhauslager. Der Humor ist nie daneben, sondern genau richtig. Oder wie der Schwede sagt: Lagom är bäst!

Persönliche TOP-Games von Adnan

Horizon Forbidden West

Endlich war es soweit und wir konnten die Geschichte von Aloy fortsetzen! Und was für ein Abenteuer! Die Erwartungen meinerseits waren sehr hoch und es hat mich irrsinnig gefreut, dass diese nicht nur erfüllt, sondern auch übertroffen werden konnten. Wenn ich nur das Originalspiel ohne DLC betrachte, hat sich meine Spielzeit mehr als verdoppelt. Ich konnte einfach nicht genug kriegen von der postapokalyptischen Steinzeitwelt mit Maschinen-Tieren. Abgesehen von neuen Maschinen wurde man in ein komplett neues Areal befördert, dem verbotenen Westen. Zugegeben, die Story nahm durchaus teilweise an den Haaren herbeigezogene Wenden. Trotz allem bot die Welt einfach so viele Möglichkeiten und wirklich tolle Charakterentwicklungen, gepaart mit Entdeckungen in der Welt. Das Sahnehäubchen für mich, war dann auch noch die Integration religiöser Feste bei einer Nebenmission, wo alle Glaubensrichtungen zu tragen kamen. Das erste Mal, dass ich so etwas bei einem Spiel erlebt habe. Aloy ist ein faszinierender Charakter und ich kann es kaum erwarten zu erleben, wie ihre Geschichte weiterlaufen wird. So erwartet uns ein erster Ausflug in Virtual Reality mit der PS VR2, ein bereits gemunkelter DLC und ein angebliches Online Multiplayer-Erlebnis!

Bayonetta 3

Die Hexe hat mein Herz vom ersten Tag an erobert. Und mit Bayonetta 3 bekommt sie ein tolles, finales Abenteuer in ihrer Trilogie. Nachdem Dante seine Waffen auf den Nagel hang, breitete sich eine große Leere in diesem Spielsegment aus. Bayonetta füllt diese in allen Ehren. Der dritte Teil lässt keine Wünsche übrig und lässt seine Spieler auf ihre Kosten kommen. Mit einem Mix aus Marvel-Multiversum Story gepaart mit abgedrehten Action-Sequenzen kommt man kaum zum Durchschnaufen. Ausgerüstet mit neuen Waffen und Beschwörungen (Darunter eine Lokomotive!) liegt der Fokus wie gewohnt auf abgefahrene Kombos. Ein Prequel wurde bereits angekündigt und wird uns eine junge Bayonetta vorstellen, wo wir erfahren, wie sie zu ihren Kräften kam und zu dieser unglaublich starken Frau wurde, die wir lieben und schätzen. Hoffen wir, dass es nicht nur bei dem Prequel bleibt!

Persönliche TOP-Games von Manuel

Teenage Mutant Hero Turtles: The Cowabunga Collection

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection ist eine umfangreiche Sammlung von 13 Videospielen welche von dem Franchise in den Jahren 1989 bis 1994 auf mehreren Plattformen erschienen sind. Egal ob man jemals den einen oder anderen Titel von damals gespielt hatte oder nicht: diese Sammlung ist, nach dem nur ein paar Monate zuvor erschienenen Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, das zweite Must-have für alle alten und jungen Turtles Fans. Aber auch wenn manche von uns die Titel von damals spielten, so haben die meisten nicht alle Titel kennenlernen dürfen. Nun ist der Tag gekommen an dem man dies nachholen und somit alle Turtles-Videospiele aus der Zeit als die Turtles die Welt eroberten endlich durchspielen. Etwas was viele endlich von ihrer Bucket List streichen können. Im Jahr 2022 konnten wir damit zwei Mal laut “Cowabunga” rufen!

Kirby und das vergessene Land

Alles in Kirby und das vergessene Land fühlt sich wie ein klassischer 2D Kirby-Titel an, welcher direkt in ein dreidimensionales Spiel versetzt worden ist. Dies war wohl die Absicht. Man kann sich den Titel ohne Probleme als klassischen Game Boy– oder NES-Titel mit den selben Gegnern, in der selben Welt, vorstellen. Da Kirby auch aus dieser Zeit stammt, hat HAL Laboratory es geschafft, ein wahres Kirby mit allem was dazugehört, in ein großes dreidimensionales Abenteuer zu holen – ohne dabei auf moderne Neuerungen zu vergessen. Hinzukommen noch die besonderen Abschnitte, die einen in vermisste Arcade-Zeiten zurückholen.

Der Schwierigkeitsgrad ist leider nicht besonders hoch, allerdings war noch keiner der vielen Kirby Titel all zu schwer. Das alles in einem modernen Abenteuer verpackt, welches mit den im Laufe des Spieles zu verbessernden Power-Ups und vor allem dem abwechslungsreichen Vollstopfmodus, unglaublich viel Variationen in Kirby und das vergessene Land sorgt. Die Spielzeit ist mit circa 10 Stunden etwas kurz geraten, allerdings kann diese durch das Sammeln der vielen verschiedenen Items mindestens verdoppelt werden. Im Jahr 2022 war auch Kirbys 30. Geburtstag und Kirby und das vergessene Land, das schönste Geschenk für Kirby und alle seine Fans geworden.