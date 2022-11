Die 5 besten Sturmgewehre samt Loadout/Setup in Modern Warfare 2

Welches Sturmgewehr ist das Beste? Eine wichtige Frage für das virtuelle Schlachtfeld in Call of Duty: Modern Warfare 2.

Die besten Sturmgewehre samt Loadout/Setup in Call of Duty: Modern Warfare 2. - (C) Activision

Im Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare 2 bist du nur so gut, wie dein Setup. Klar, ein wenig Übung gehört auch dazu, aber eine gute Waffe ist wichtig. Für Spieler, die sich mit Call of Duty-Sturmgewehren auskennen, gibt es in Modern Warfare 2 einen klaren Favoriten. Doch auch andere Modelle haben ihre Vorzüge! Die besten Sturmgewehre in Call of Duty: Modern Warfare 2 im Ranking:

#5 – M4: Der Klassiker unter den Sturmgewehren

Wenn es eine Waffe gibt, die Call of Duty auszeichnet, dann wäre es die M4. Wie bereits in vorherigen Spielen ist die M4 wichtig und eines der besten Sturmgewehre.

Die M4 ist ein wahrer Allrounder und ist auch für Einsteiger sehr leicht zugänglich. Die M4 ist puncto Schaden sicher nicht die Spitze, aber lässt sich vor allem für nicht geübte Call of Duty-Spieler leicht führen.

Das beste Setup/Loadout für die M4 in Modern Warfare 2

Lauf: Tempus Hightower 20“

Tempus Hightower 20“ Visier: Cronen-Mini-Rotpunkt

Cronen-Mini-Rotpunkt Schaft: Demo Fade Pro-Schaft

Demo Fade Pro-Schaft Unterlauf: VX Pineapple

VX Pineapple Griff: Xten-Griff

#4 – TAQ-56: Die erweiterte M4

Die TAQ-56 ist eine gute Alternative zur M4, da sie eine erweiterte Schadensreichweite hat. Das ermöglicht auch einen ganz anderen Spielstil, als mit der M4.

Der Nachteil an der TAQ-56 in Call of Duty: Modern Warfare 2? Die Mobilität verbessert sich nicht wirklich. Man muss nicht zum Camper werden, aber die TAQ-56 ist sicherlich nichts für “schnelle Schützen”, die das vordere Feld aufräumen möchten.

Das beste Setup/Loadout für die TAQ-56 in Modern Warfare 2

Lauf: 14,5 Tundra Pro Lauf

14,5 Tundra Pro Lauf Visier: Cronen Mini Red Dot

Cronen Mini Red Dot Griff: FSS Combat Grip

FSS Combat Grip Laser: Schlager PEQ Box IV

Schlager PEQ Box IV Munition: 5,56 Panzerbrechend

#3 – Kastov-74U: Ein Top-Sturmgewehr in Modern Warfare 2

Der kurze Lauf und der leichte Schaft der Kastov-74U gibt der Waffe ein hervorragendes Sturmgewehr-Gefühl (wenn es so etwas gibt). Auch der Schaden, den die Waffe anbietet, lässt sich sehen.

Gerade für kleinere Maps sollten Spieler die Kastov-74U auswählen, bei größeren virtuellen Schlachtfeldern gibt es Nachteile. Der Langstreckenbereich der Waffe ist nicht besonders stark.

Das beste Setup/Loadout für die Kastov-74U in Modern Warfare 2

Mündung: Corvus Slash Gen. 2

Corvus Slash Gen. 2 Unterlauf: VX Pineapple

VX Pineapple Griff: Ivanov ST-70-Griff

#2 – Kastov-762: Die AK-47 in dieser Auswahl

Seit der anfänglichen Counter-Strike-Zeit ist die AK-47 auch das virtuelle Lieblings-Sturmgewehr vieler Spieler: die Kastov-762 ist es für Modern Warfare 2. Die Waffe bringt einen großen Vorteil für Spieler, die Level 23 erreichen. Und dafür lohnt es sich zu spielen!

Der Vorteil der Kastov-762 liegt bei den vielen Einstellungsmöglichkeiten. Es gibt unzählige Aufsätze, die die Waffe vollständig für den eigenen Spielstil anpassbar macht.

Das beste Setup/Loadout für die Kastov-762 in Modern Warfare 2

Mündung: Lockshot KT85

Lockshot KT85 Unterlauf: Merc Foregrip

Merc Foregrip Schaft: KSTV-RPK Factory

KSTV-RPK Factory Visier: Cronen Mini Pro

Cronen Mini Pro Griff: True-TAC Grip

#1 – STB 556: “Virtuelle Qualität” aus Österreich

Damals bekannt als AUG, jetzt STB 556, hat das Sturmgewehr aus Österreich es von Black Ops zu Modern Warfare 2 geschafft.

Was sind die Vorteile der STB 556? Zum einen, dass das Magazin nicht vor, sondern hinter dem Abzug ist. Damit verschafft man sich als Spieler einen ungeahnten Vorteil, nämlich einen sehr geringen Rückschlag. Auch ohne passende Aufsätze kann man sein Ziel eigentlich kaum verfehlen.

Das beste Setup/Loadout für die STB 556 in Modern Warfare 2

Short Range (für Maps mit engen Räumen):

Lauf: 16.5 Zoll Bruen S901

16.5 Zoll Bruen S901 Unterlauf: VX Pineapple

VX Pineapple Griff: Bruen Q900

Bruen Q900 Laser: Schlager ULO 66

Schlager ULO 66 Schaft/Visier: Bruen MX9 / Visier eurer Wahl für kurze Distanzen

Long Range (für Maps mit weitläufigen Verlauf):

Visier: Schlager Night View (6-fach-Vergrößerung)

Schlager Night View (6-fach-Vergrößerung) Lauf: 24,4 Bruen S620

24,4 Bruen S620 Unterlauf: FTAC Ripper 56

FTAC Ripper 56 Mündung: Harbinger D20 Schalldämpfer

Harbinger D20 Schalldämpfer Laser: VLK LZR 7 MW

Allrounder:

Mündung: XTEN Ported 290

XTEN Ported 290 Visier: Thermo Optic X9 Hybrid (1-fach und 5,5-fach-Vergrößerung)

Thermo Optic X9 Hybrid (1-fach und 5,5-fach-Vergrößerung) Unterlauf: FSS Sharkfin 90

FSS Sharkfin 90 Griff: Stip 40

Stip 40 Munition: 5,56 Panzerbrechend

5,56 Panzerbrechend Laser: VLK LZR 7 MW

VLK LZR 7 MW Kamm: FTAC C11