Was ist das beste Sturmgewehr in Modern Warfare 2 – Season 2?

Eine neue Season bedeutet auch neue Waffen. Das beste Sturmgewehr in Call of Duty: Modern Warfare 2 - Season 2 erklärt.

TAQ-56 in Call of Duty: Modern Warfare 2. - (C) Activision

Vor wenigen Tagen hat Call of Duty: Modern Warfare 2 / Warzone 2.0 ein massives Update in Form von Season 2 erhalten: es gibt auch ein neues Sturmgewehr, sodass gerade unklar ist, welches das Beste ist.

Mit dem Ranglistenspiel, dass in Season 2 startete, gibt es bestimmte Waffen die besonders beliebt sind. Es hängt allerdings vom Spielmodus ab, um das beste Sturmgewehr in Modern Warfare 2 zu finden.

Modern Warfare 2 – Die Suche nach dem besten Sturmgewehr!

Trotz einiger Änderungen in Season 2 gibt es noch immer einen Favoriten: das Kastov-74u. Dabei handelt es sich nicht nur um das beste Sturmgewehr, sondern wahrscheinlich um die beste Waffe überhaupt im Spiel. Mit der Geschwindigkeit einer SMG und dem Durchschlagsvermögen einer TAQ-56, kann – außer vielleicht dem M4 – keine anderes Sturmgewehr mithalten.

Es gibt jedoch bei der Kastov-74u einen großen Haken: Sie ist so wie die M4 und die STB 556 vom Ranglistenspiel in der Call of Duty League ausgeschlossen. Daher ist es sinnvoller mit der TAQ-56 in öffentlichen Lobbys zu trainieren, um damit besser zu werden.

Gelegenheitsspieler: Das beste Allrounder-Setup für die Kastov-74u

Mündung: XTEN Ported 290

XTEN Ported 290 Lauf: Shorttac 330mm

Shorttac 330mm Laser: FSS OLE-V Laser

FSS OLE-V Laser Schaft: Spetsnaz S10-Schaft

Spetsnaz S10-Schaft Munition: 5,45 Hochgeschwindigkeit

Wer auf kein Visier verzichten möchte, kann die Munition unberührt lassen.

In Gelegenheitsspielen bleibt die Kastov-74u also unschlagbar. Wenn man jedoch vorhat auch in der COD League mitzumischen, dann befolgt unseren Rat und bleibt bei der TAQ-56.

League-Spieler: Das beste Allrounder-Setup für die TAQ-56

Mündung: Schwerer Komodo (Vertikal: +0.8 / Horizontal: +0.4)

Schwerer Komodo (Vertikal: +0.8 / Horizontal: +0.4) Lauf: 17,5“ Tundra Pro-Lauf (Vertikal: +0.5 / Horizontal: +0.4)

17,5“ Tundra Pro-Lauf (Vertikal: +0.5 / Horizontal: +0.4) Unterlauf: Phase-3-Griff (Vertikal: +0.8)

Phase-3-Griff (Vertikal: +0.8) Munition: 5,56 Hochgeschwindigkeit (Vertikal: +0.7 / Horizontal: +9.0)

5,56 Hochgeschwindigkeit (Vertikal: +0.7 / Horizontal: +9.0) Magazin: 40 Schuss

Wer auf kein Visier verzichten möchte, kann wie beim vorherigen Kastov-74u-Setup beim Magazin die Änderungen weglassen.

Es gibt auch einige Loadout-Tipps für das TAQ-56, die an der Mündung nichts verändern, dafür für den Hinteren Griff das “FSS Combat Grip” empfehlen.

Vor allem der geringe Rückstoß des TAQ-56-Sturmgewehrs ist der Bringer am virtuellen Schlachtfeld. Damit ist die Waffe nämlich extrem leicht zu handhaben. Selbst auf große Distanzen habt ihr so eine Chance als Sieger hervorzugehen.

Call of Duty: Modern Warfare 2 / Warzone 2.0 ist jetzt für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.