The Suicide Squad: James Gunn enthüllt den Cast des Films

Suicide Squad: Der Actionfilm aus dem Jahr 2016 kam bei den DC-Fans nicht so prickelnd an.

In DC FanDomes Panel für The Suicide Squad war Regisseur James Gunn als Moderator einer Spielshow zu sehen, in der das Wissen und die Überlebensfähigkeiten von Margot Robbie und anderen Darstellern getestet wurden. Das Panel bot den Fans jedoch auch einen ersten offiziellen Blick auf den neuesten Filmausflug des erwarteten DC-Superschurken-Teams mit einem Blick hinter die Kulissen.

Während The Suicide Squad von Warner Bros. und DC an der Abendkasse ein Erfolg war und weltweit insgesamt 746,8 Millionen US-Dollar einspielte, waren die Reaktionen der Kinogänger bei seiner Veröffentlichung im August 2016 gemischt bis negativ. Im Jahr 2018 wurde James Gunn beauftragt, eine neue Version des Suicide Squad zu schreiben und zu leiten, nur wenige Monate nachdem er von Guardians of the Galaxy Vol. 2 entlassen worden war, aufgrund kontroverser Social-Media-Beiträge, die er Jahre zuvor geschrieben hat.

The Suicide Squad: Das ist der Cast des Films

Das Panel von DC FanDome für The Suicide Squad wurde eröffnet, als Gunn Fragen von Fans beantwortete, in denen er bestätigte, dass zuvor mehrere Darsteller nicht bekannt gegeben wurden. Neben der Rückkehr der Favoriten Margot Robbie als Harley Quinn, Viola Davis als Amanda Waller, Joel Kinnaman als Rick Flagg und Jai Courtney als Captain Boomerang wird The Suicide Squad die Newcomer David Dastmalchian als Polka-Dot Man und Daniela Melchior als Ratcatcher 2 vorstellen. Steve Agee als King Shark am Set und John Economos, Idris Elba als Bloodsport, John Cena als Peacemaker, Storm Reid als Tyla, Flula Borg als Javeline, Nathan Fillion als TDK, Peter Capaldi als Thinker, Pete Davidson als Blackguard, Alice Braga als Sol Soria, Sean Gunn als Weasel, Michael Rooker als Savant, Joaquín Cosío als Mayor General Mateo Suarez, Mayling Ng als Mongal, Juan Diego Botto als Presidente General Silvio Luna und Jennifer Holland als Emilia Harcourt.

Kleines Making-Of-Video veröffentlicht

Das Panel enthielt auch ein neues Video hinter den Kulissen, das den Fans einen ersten Einblick in einige der aufregenden Action-Sequenzen und Schauplätze von The Suicide Squad bietet. „Dieser ist absolut einzigartig. Dies ist ein grobkörniger Kriegsfilm aus den 1970er Jahren, kombiniert mit der Brillanz von James Gunns Charakteren und seiner Komödie“, sagte Produzent Peter Safran über das, was vom Ton des Films zu erwarten ist . Während die Vorschau hinter den Kulissen einen ersten Blick auf neue Kostüme für das Team bot, forderten die Filmemacher die Fans auf, sich nicht zu sehr an bestimmte Charaktere zu binden oder davon auszugehen, dass sie wissen, was sie zu erwarten haben. Dastmalchian sagte: „Sobald sie ein Gefühl dafür haben, was als nächstes passieren wird, kommt James [Gunn] herein.“

Die Produktion von The Suicide Squad begann 2019 in den Pinewood Studios in Atlanta, Georgia, bevor sie für einen Monat nach Panama zog und im Februar 2020 eingestellt wurde. Die Fans müssen sich jedoch keine Sorgen über die COVID-19-Pandemie machen, die sich auf The Suicide Squad auswirkt. Zur Zeit wird Gunn den Film während der Quarantäne von zu Hause aus bearbeiten und kürzlich bestätigen, dass The Suicide Squad eine Kinoveröffentlichung 2021 erhalten wird.

James Gunn: Wann macht er Guardians of the Galaxy Vol. 3?

Fans, die entmutigt waren, nachdem James Gunn vom Regiestuhl von Guardians of the Galaxy Vol. 2 entfernt worden war, werden erleichtert sein, dass der Filmemacher seitdem wieder Filme macht. Gunn wird die Arbeit am Marvel Studios-Film Guardians of the Galaxy Vol. 3 jedoch erst wieder aufnehmen, wenn er The Suicide Squad für Warner Bros. und DC abgeschlossen hat.

The Suicide Squad wird am 6. August 2021 in die Kinos gebracht. Der Film wird mehr Neustart als Fortsetzung des Films aus dem Jahr 2016 mit Will Smith. Der bekannte Hollywood-Schauspieler Will Smith wird für den zweiten Film nicht mehr verfügbar sein.