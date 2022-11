“The Last of Us” TV-Serie von HBO startet am 15. Jänner 2023

The Last of Us (Remastered) ist für PS3 und PS4 erhältlich und dank Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 spielbar. - (C) Naughy Dog, SIE

In den letzten Jahren haben wir viele Videospieladaptionen für Kino und Serien gesehen. Mal erfolgreich, mal überschaubar. Den größten Hype (nach The Witcher) bekommt jedoch The Last of Us, dass vom Game of Thrones-Sender HBO umgesetzt wird – mit viel Unterstützung von Naughty Dog. Die TV-Serie ist näher als gedacht!

Die Debütfolge von The Last of Us wird auf HBO in den USA am 15. Jänner 2023 Premiere feiern.

Wann und wo kann man die TV-Serie zu The Last of Us in Österreich/Deutschland/Schweiz sehen? Sky hat sich die Rechte für die Erstausstrahlung gesichert. Parallel zur USA-Premiere werden wir die Real-Umsetzung des PlayStation-Klassikers also auf Sky Atlantic sehen können (oder via Sky X/WOW).

Woher stammt das Startdatum? Eigentlich gab es keinen großen neuen Trailer, der dieses Datum verkündete. Das Datum stand in einem Klapptext für die TV-Serie: “Eine Vorschau auf die postapokalyptische Dramaserie, die auf dem von der Kritik gefeierten Videospiel basiert. Premiere am 15. Jänner.”

Die große Ankündigung wird aber die nächsten Stunden/Tage wohl nicht ausbleiben – so viel ist sicher!

#TheLastOfUs will premiere on January 15 according to HBO Max! pic.twitter.com/aT6LB4IJ9s — The Last of Us Media (@TLOUMedia) November 1, 2022

“The Last of Us” auf HBO: Das ist bisher bekannt

Der erste Trailer zeigte uns einen Einblick von Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie (bekannt aus Game of Thrones). Das Interesse ist groß, denn der Trailer erzielte nach dem ersten Tag mehr als 12 Millionen Aufrufe. Fast so viel wie House of Dragon, der Prequel-Serie von Game of Thrones.

Der Hypezug ist also definitiv für die TV-Umsetzung des PlayStation-Spiels abgefahren. Bleibt nur noch die Frage wann sich Naughty Dog dazu entscheidet das Multiplayer-Spinoff zu The Last of Us 2 endlich zu veröffentlichen, nachdem wir kürzlich ein PS5-Remaster von “Teil 1” erhalten haben.

