Uncharted & The Last of Us: Wie geht es bei Naughty Dog weiter?

Ein Battle Royale-Modus für ein reines The Last of Us-Multiplayer-Spiel könnte durchaus im Bereich des Möglichen sein. - (C) Naughty Dog, SIE

Gleich vorweg: Bevor Naughty Dog ein neues Videospiel herausbringt, wie es noch eine Weile dauern. Aber immerhin können wir mehr von Uncharted bald sehen, denn der Kino-Film startet in wenigen Wochen. Aber auch die The Last of Us-TV-Serie nimmt Form an und steht wenige Monate vor der Erstausstrahlung. Wie geht es weiter?

Während der CES 2022-Präsentation bestätigte Naughty Dog-Co-Präsident Neil Druckmann, dass das PlayStation Studio an „mehreren Spielprojekten“ arbeite. Während er über den Uncharted-Film und die HBO-Show The Last of Us spricht, fügt der Vize-Präsident von Naughty Dog hinzu: „Und wir wollen unbedingt mit Ihnen die zahlreichen Spieleprojekte teilen, die wir bei Naughty Dog in Arbeit haben.“

Advertisment

Der Livestream der CES 2022 von Sounds Nerdy wurde von YouTube in Österreich leider gesperrt, wo man Neil Druckmanns Aussage auch in Bild und Ton hätte sehen und hören können.

Neil Druckmann confirmed that multiple titles are currently in development at @Naughty_Dog during tonight's #SonyCES show. One of them is obviously Factions II, but perhaps this is an indication the rumored The Last of Us Remake is real. 🤔https://t.co/jZbf9upPL1 #PS5 pic.twitter.com/9dsQ4T6Vyf — AJ | Okami Games 🕹 (@Okami13_) January 5, 2022

Welche Spiele hat Naughty Dog in Arbeit?

Eines dieser verschiedenen Spiele ist auf jeden Fall die Multiplayer-Komponente von The Last of Us 2, über die das Studio im September 2021 ein wenig gesprochen hat. Immerhin haben sie bestätigt, dass sie an “Fractions 2” arbeiten.

Der Rest ist Spekulation, weil bisher noch keine offizielle Stelle geteilt hat, worauf viele Fans hoffen: Ein neue Uncharted oder The Last of Us 3. Vielleicht beschließt man bei Sony auch die beiden Franchises, Uncharted und The Last of Us, im Kino bzw. im TV weiterzuführen und Naughty Dog arbeitet an einer brandneuen Marke.