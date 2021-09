The Last of Us: TV-Serie gibt ersten Blick auf Joel und Ellie

Die TV-Serie zu The Last of Us startet womöglich erst 2022. - (C) Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment

Naughty Dog hat ein Bild aus der kommenden TV-Serien-Adaption von The Last of Us geteilt. Diese Nachricht kam gemeinsam mit der Enthüllung, dass man zum Multiplayer von The Last of Us 2 (noch) nichts zu sagen hat… außer das daran gearbeitet wird. Der The Last of Us-Day findet jedes Jahr am 26. September statt, an dem Tag als der Cordyceps-Virus in der Welt des Spiels ausgebrochen ist.

Vor Covid-19 war der Tag als “Outbreak Day” bekannt, wurde aber aufgrund der weltweiten Pandemie umbenannt. Diese jährliche Veranstaltung ist einfach Naughty Dogs Art, die Veröffentlichung und den Erfolg der The Last of Us-Franchise zu feiern. Eine Joel-Statue von Dark Horse, exklusives Merchandise im PlayStation Gear Store und ein Fotomodus-Event, das die Fans dazu ermutigt, ihr Können unter Beweis zu stellen, sind dieses Jahr Teil von The Last of Us Day. Und ein Bild zur kommenden TV-Serie von HBO.

Das exklusive Teaser-Bild für die TV-Serie wurde beim offiziellen Twitter-Account von Naughty Dog veröffentlicht. Der Tweet sagt “Look for the light”, das berühmte Zitat, das Teil des Intros von The Last of Us war. Es zeigt Joel und Ellie, die über ein großes Feld gehen, aber es zeigt nicht vollständig, wie die Schauspieler Pedro Pascal (Star Wars: The Mandalorian) und Bella Ramsey (Game of Thrones) in ihren jeweiligen Rollen aussehen.

Jedoch können Fans Details zur Kleidung und den Rucksäcken der Darsteller sehen, die sehr stark an ein Bild aus dem Originalspiel erinnern.

The Last of Us: Wie weit ist die Produktion der TV-Serie?

Die Dreharbeiten zur TV-Serie des PlayStation-Klassikers begannen im Juli 2021 und sollen bis Juni 2022 beendet sein. Wie bereits bestätigt wurde, wird die Geschichte eine Live-Adaption des ersten Videospiels von The Last of Us, obwohl es geringe Unterschiede geben wird. Die wichtigsten Handlungsbögen werden jedoch erhalten bleiben.

Die erste Staffel der HBO-Adaption wird 10 Episoden betragen und Naughty Dog-Autor und Game Director Neil Druckmann wird zumindest für eine Episode Regie führen.

Naughty Dog selbst arbeitet neben Factions 2 an einem Remake von The Last of Us für die PlayStation 5.

The Last of Us, die TV-Serie, befindet sich bei HBO derzeit in Produktion.