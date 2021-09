“The Last of Us” TV-Serie: Neil Druckmann führt teilweise Regie

Die TV-Serie zu The Last of Us startet womöglich erst 2022. - (C) Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment

Ein brandaktuelles Update der Produktionsliste der HBO-Serie The Last of Us hat ergeben, dass Neil Druckmann von Naughty Dog für mindestens eine Episode am Regiestuhl Platz nehmen wird.

HBO (u.a. Game of Thrones) hat sich mit PlayStation zusammengetan, um The Last of Us als TV-Show zu entwickeln. Die erste Staffel wird aktuell in Kanada gedreht. Die Pilotfolge ist laut Regisseur Kantemir Balagov bereits abgedreht, wie dieser Ende August bekanntgegeben hat.

Wie Balagov auf Instagram veröffentlicht hatte, ist die Pilotfolge der TV-Serie im Kasten. Er wurde mit der Regie der allerersten Episode der TV-Adaption von The Last of Us beauftragt.

Neben Balagov wird auch Druckmann als Regisseur einiger Episoden mitwirken. Insgesamt gibt es 5 verschiedene Regisseure, einer davon ist der Creative Director und Autor der The Last of Us-Videospiele, wie die Webseite “Directors Guild of Canada” veröffentlichte.

Neil Druckmann sorgt für echtes The Last of Us-Feeling in der TV-Serie

Videospiel-Adaptionen für TV und Film haben lange Zeit einen schlechten Ruf gehabt, nicht erst seit Uwe Boll. Seit den Erfolgen von Resident Evil, Sonic the Hedgehog oder Meistdetektiv Pikachu sind die Kritiker leiser geworden. Mit Druckmann als Drehbuch-Co-Autor und nun auch Regisseur kann eigentlich nichts mehr schief gehen. PlayStation-Fans sollten also zuversichtlich sein, dass sie von der TV-Serie nicht enttäuscht werden.

Obwohl die Produktion bis Juni 2022 geplant ist, wurden bereits einige Details bekannt, was uns erwarten wird. So gibt es insgesamt zehn Episoden in der ersten Staffel und nach ersten Set-Fotos, die im Internet aufgetaucht sind, werden die Ereignisse aus dem ersten Videospiel ziemlich genau verfolgt. Es ist jedoch nicht bekannt, ob etwas aus The Last of Us Part 2 behandelt wird.

Auf der Videospiele-Seite arbeitet Naughty Dog am Multiplayer-Part für das letzte Spiel. Ein Story-Entwurf für The Last of Us 3 steht übrigens auch, laut Neil Druckmann. Die Fans des Franchise werden also die nächsten Jahre weiter versorgt.