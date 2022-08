The Last of Us Part 1 wird einfacher sein als das Original

The Last of Us Part 1 - (C) Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment

Die Trophäenliste von The Last of Us Part 1 (PS5) ist vor der Veröffentlichung des Spiels am 2. September 2022 online erschienen und der Eindruck erscheint, dass das Remake viel leichter sein wird als das Originalspiel.

Weniger Trophäen! The Last of Us Part 1 hat insgesamt 29 Trophäen, hat aber die meisten der schwierigeren entfernt – aus dem Einzelspieler-Modus. Das Remake verfügt nicht über den Factions-Multiplayer-Modus, daher sind diese Trophäen natürlich auch nicht verfügbar. Allerdings wurden alle Trophäen im Zusammenhang mit Schwierigkeiten und New Game+ ebenfalls entfernt, sodass es leichter sein wird alle 29 Trophäen für The Last of Us Part 1 zu sammeln.

Welche Trophäen gibt es zu holen?

Die meisten Trophäen beziehen sich auf Sammlerstücke und natürlich das Beenden des Spiels, als auch den Left Behind DLC. Warum weiß keiner, aber auch die Trophäe für das vollständige Aufrüsten von Joel mit Ergänzungen wurde entfernt.

Es gibt auch eine Handvoll neuer Trophäen im Zusammenhang mit bestimmten Aktionen im Spiel, wie z. B. mit Sam und Henry im Aufzug zu fahren, den Hund Buckley zu streicheln und einige andere. Damit sollte es einfacher sein Platin für das Spiel zu bekommen.

Was das originale The Last of Us Part 1 zu schwer?

Viele Spieler sind sich einig, dass das erste Spiel für Platin notorisch schwierig war. Reihe kniffliger Multiplayer-Trophäen forderte Naughty Dog die Spieler auch auf, das Spiel mehrmals durchzuspielen, um die verschiedenen Schwierigkeitsgrade und New Game Plus-Trophäen zu erhalten. Nichts davon war zu schwierig, es war nur unglaublich zeitaufwändig. Die komplette Liste aller Trophäen hat der Twitter-Account “Naughty Dog Central” veröffentlicht.

The Last of Us Part 2 war schon wesentlich reduzierter in seinen Trophäen. Anstatt mehrmals das narrative Spiel durchzuspielen, reichte es Sammlerstücke einzusammeln. Eine Sache die Naughty Dog anscheinend nun auch für das Remake des ersten Teils übernommen hat.

The Last of Us Part 1 erscheint am 2. September 2022 für PlayStation 5 (PS5). Wann die PC-Version folgen wird ist noch unklar, aber wahrscheinlich erst 2023 – vielleicht gemeinsam mit dem PlayStation PC-Launcher samt PSN-Verknüpfung. Dazwischen wird es ein anderes Naughty Dog-Spiel für PC geben, nämlich die Uncharted-Sammlung, die noch 2022 für Windows erscheinen wird.

