PlayStation arbeitet angeblich an eigenen “PC Launcher”

Kommt der “PlayStation Launcher” für PC? Sony hat bereits mehrmals deutlich gesagt, dass sie große Pläne für den PC-Markt haben und die Präsenz als Publisher weiter ausbauen möchten. Ehemals exklusive PlayStation-Spiele wie Horizon Forbidden West, God of War und nun auch Marvel’s Spider-Man sind für PC verfügbar.

Braucht es dafür einen eigenen PC Launcher? Als PC-Spieler sah man schon viele Launcher kommen und gehen, daher ist die Tatsache spannend, das Dateien für einen “PlayStation Launcher” gefunden wurden.

Marvel’s Spider-Man Remastered erschien am 12. August für Windows PC und die Spieler haben angefangen zu “graben”. In den Spieldateien gibt es einige interessante Dinge zu finden. Wie VGC berichtet, scheinen Nutzer mehrere Verweise auf einen “PlayStation PC Launcher” in den Dateien des Spiels gefunden zu haben, was darauf hindeutet, dass Sony in nicht allzu ferner Zukunft einen eigenen Launcher für den PC veröffentlichen möchte.

PlayStation am PC: Nicht nur ein Launcher, sondern PSN-Integration auch geplant

Ein eigener PC Launcher ist die eine Sache, die Integration des PSN die andere. Ebenfalls in den besagten Spieldateien findet man Hinweise dazu. Anscheinend gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt der Entwicklung verschiedene Experimente mit PvP- und Koop-Inhalten im PlayStation-Spiel.

PSN am PC! Mehrere Dateien haben Referenzen wie “PSNAccountLinked”, “PSNLinkingEntitlements” und “PSN Linking bonuses”. Alles deutet darauf hin, dass Insomniac Games, der Port-Entwickler Nixxes Software und Sony damit gespielt haben, eine PSN-Integration mit Marvel’s Spider-Man Remastered selbst hinzuzufügen, oder es ist so etwas, an dem in Vorbereitung zukünftiger Pläne experimentiert wird.

Es wäre keine Überraschung, wenn man sein PSN-Konto auch für PC-Spiele verwenden könnte. Zumindest sollten wir nach der Enthüllung der Dateien nicht mehr so überrascht sein, wenn PlayStation den “PC Launcher” samt PSN-Integration offiziell ankündigt. Den das fehlt: eine offizielle Bestätigung.

Marvel’s Spider-Man Remastered ist jetzt für Windows PC und PlayStation 5 verfügbar.

