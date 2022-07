Die 5 größten Spiele-Neuheiten für August 2022 im Überblick

Welche Spiele gibt es im August 2022? Wir haben euch die 6 größten Games-Neuheiten aus diesem Monat zusammengefasst, damit ihr keinen großen Release verpasst.

Auch dieser Monat hat wieder einige Titel zur Auswahl, die du dir genauer ansehen solltest. Vielleicht ist ja etwas für dich dabei.

Spiele-Neuheiten für August 2022 im Überblick

Von Shooter, Abenteuer, Simulation bis zu Rollenspiel findest du im August 2022 eine interessante Games-Auswahl. So kann der Gaming-Sommer 2022 starten!

Two Point Campus

Plattform(en): PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC

Release-Datum: 9. August 2022

Genre: Simulation

Entwickler: Two Point Studios

Publisher: SEGA

Es wird Zeit, dass das Bildungswesen frischen Wind bekommt. Zum ersten Mal in der “Two Point”-Serie kannst du draußen bauen und einen “pädagogisch” wertvollen Campus erreichten. Egal wie man bauen möchte, die Simulation von Two Point Studios bietet dazu jede Menge Auswahlmöglichkeiten.

Two Point Campus erscheint am 9. August 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC.

Marvel’s Spider-Man Remastered (PC)

Plattform(en): Windows PC

Release-Datum: 12. August 2022

Genre: Action-Adventure

Entwickler: Insomniac Games

Publisher: Sony CEE

Eines der wohl besten Spiele für die PlayStation 4 (später auch für PS5) kommt endlich für den PC: Marvel’s Spider-Man Remastered. Nixxes Software hat gemeinsam mit Insomniac Games das Spiel für den PC optimiert, dass einen erfahrenen Peter Parker in Marvel’s New York zeigt, dass von üblen Verbrechern und kultigen Schurken besiedelt ist.

Marvel’s Spider-Man Remastered erscheint am 12. August 2022 für Windows PC. Die PC-Version von Miles Morales soll im Herbst 2022 folgen.

Madden NFL 23 (PS5, Xbox Series X/S)

Plattform(en): PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC

Release-Datum: 19. August 2022

Genre: Sport-Simulation

Entwickler: EA Tiburon

Publisher: EA

Madden NFL 23 scheint einen größeren Schritt nach vorne zu machen, auch wenn es einen ordentlichen “Backflash” gibt, indem John Madden das Cover des Sportspiels ziert. Der erste Gameplay-Trailer (weiter unten) gibt uns einen ersten Blick auf die überarbeitete FieldSENSE-Engine, die exklusiv für PS5 und Xbox Series X/S verfügbar sein wird.

Was ist an der PS5 bzw. Xbox Series-Version von Madden NFL 23 so besonders? Wer Madden NFL 23 für PS4, Xbox One und Windows PC kauft, der bekommt in Wahrheit eine überarbeitete Version von Madden NFL 22. Das ist so ähnlich wie bei FIFA 22 von EA Sports im letzten Jahr.

Madden NFL 23 erscheint am 19. August 2022 für PS5 und Xbox Series X/S, sowie für PS4, Xbox One und Windows PC.

Saints Row (Reboot)

Plattform(en): PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC

Release-Datum: 23. August 2022

Genre: Action-Adventure

Entwickler: Deep Silver Volition

Publisher: Deep Silver

Egal ob Aliens, obszöne Waffen, Besuche in der Hölle oder Zeitreisen: Saints Row ist sich für nichts zu schade! Deep Silver hat sich zum Reboot entschieden: Alles zurück zum Start.

Was ändert sich beim Saints Row Reboot? Die Serie wird bei Null gestartet. Das bedeutet: neue Story, neuer Hauptcharakter und eine neue Stadt. Auch am Gameplay soll sich bei Saints Row (Reboot) einiges ändern. Anspielungen zu den früheren Spielen wird es trotzdem zuhauf geben.

Die bisher größte Stadt in einem Saints Row-Spiel ist Santo Ileso, liegt mitten in der Wüste. Der Open World-Titel bietet deinem Charakter und seiner Saints (Gang) ausreichend Platz, um Unfug zu treiben (und die Story weiterzubringen). Natürlich gibt es auch jede Menge Neben-Aktivitäten.

Saints Row erscheint am 23. August 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC.

Pac-Man World Re-PAC

Plattform(en): Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC

Release-Datum: 26. August 2022

Genre: Plattformer

Entwickler: Now Production

Publisher: Bandai Namco

Pac-Man World Re-Pac nutzt die Vorteile aktueller Gaming-Hardware, um eine HD-optimierte Vollbildversion des Originalspiels sowie Verbesserungen für ein intuitiveres Gameplay zu liefern. Das Spiel verfügt über mehrere Modi, darunter den Quest-Modus, einen Labyrinth-Modus, der das klassische PAC-MAN-Spiel in 3D-Labyrinthe bringt und eine vollständige Version des Originalspiels im Original-Modus, den du freischalten kannst, wenn du das Hauptspiel fertiggespielt hast.

Im Hauptspiel des Quest-Modus nutzt du eine Vielzahl von Angriffen und Fähigkeiten, einschließlich Power-Ups, während du rennst, springst, Rätsel löst und natürlich dir den Weg durch sechs aufregende Welten der Geisterinsel bahnst.

Pac-Man World Re-Pac erscheint am 26. August 2022 für alle aktuelle Konsolen und PC.

