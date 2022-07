Die 6 größten Spiele-Neuheiten für Juli 2022 im Überblick

Welche Spiele gibt es im Juli 2022? Wir haben euch die 6 größten Games-Neuheiten aus diesem Monat zusammengefasst, damit ihr keinen großen Release verpasst.

Auch dieser Monat hat wieder einige Titel zur Auswahl, die du dir genauer ansehen solltest. Vielleicht ist ja etwas für dich dabei.

WERBUNG

Spiele-Neuheiten für Juli 2022 im Überblick

Von Shooter, Abenteuer, Simulation bis zu Rollenspiel findest du im Juli 2022 eine interessante Auswahl. So kann der Gaming-Sommer 2022 starten!

Arcadegeddon

Plattform(en): PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC

Release-Datum: 5. Juli 2022

Genre: Shooter

Entwickler: IllFonic

Publisher: IllFonic

Der kooperative Shooter Arcadegeddon ist seit einen Jahr via Early Acces auf den PlayStation-Konsolen und Windows PC verfügbar. Der Titel bietet eine Mischung aus Player vs. Player (PvP) und Player vs. Enemy (PvE). Man kämpft gemeinsam im Squad durch entwickelnde Phase in verschiedenen Biomen. Der Launch verspricht neue Surge-Fähigkeiten, einen neue PvP-Modus, neue Gangs und vieles mehr.

Arcadegeddon erscheint am 5. Juli 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC.

As Dusk Falls

Plattform(en): Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC

Release-Datum: 19. Juli 2022

Genre: Abenteuer

Entwickler: Interior Night

Publisher: Xbox Game Studios

Das erzählerische Abenteuer-Videospiel As Dusk Falls beginnt im Jahr 1998 in Arizona (USA) mit einem verpatzten Raubüberfall. Zwei Familien sind involviert und in zwei Büchern über Jahrzehnte hinweg muss man Entscheidungen treffen, die ihr Schicksal beeinflussen.

Die Geschichte – eine Mischung aus Breaking Bad, Fargo und Dog Day Afternoon – kann man entweder alleine oder im Multiplayer mit bis zu acht Spielern online und lokal (und sogar gemischt) erleben.

As Dusk Falls erscheint am 19. Juli 2022 für Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC.

F1 2022

Plattform(en): PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC

Release-Datum: 1. Juli 2022

Genre: Rennspiel / Simulation

Entwickler: Codemasters

Publisher: EA Sports

F1 2022 erscheint für alle erst im Juli, die sich nicht die “Champions Edition” mit Early Access gegönnt haben. Neben dem Üblichen gibt es in der aktuellen Version der Rennspielsimulation ein Bündel neuer Features. So gibt es neue Sprintrennen, neu gestaltete Autos bieten neue Fahreigenschaften und für PC gibt es erstmals die Möglichkeit über den VR-Modus zu spielen.

F1 2022 erscheint am 1. Juli 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC.

Rune Factory 5

Plattform(en): Windows PC – Seit Mai 2021 für Nintendo Switch

Release-Datum: 13. Juli 2022 (Steam, Windows PC)

Genre: Rollenspiel

Entwickler: Marvelous Inc.

Publisher: XSSED Games

Nachdem der Titel bereits seit letzten Jahr für die Switch im Osten verfügbar ist, kam das Rollenspiel vor einigen Monaten auch im Westen für die Hybrid-Konsole von Nintendo.

Nach dem Beitritt zu SEED, der Stadtverteidigungstruppe, kannst du Aufgaben für die Stadtbewohner erledigen und dabei helfen, wachsende Bedrohungen zu bekämpfen. Die Aufgaben sind vielseitig: Monster zähmen, Landwirtschaft betreiben und Festivals besuchen.

Rune Factory 5 erscheint am 13. Juli 2022 für Windows PC (via Steam). Leistungsprobleme wie auf der Nintendo Switch sind nicht zu erwarten, da die PC-Version konstante 60 FPS bietet.

Stray

Plattform(en): PS5, PS4 und Windows PC

Release-Datum: 19. Juli 2022

Genre: Adventure, Jump’n’Run

Entwickler: BlueTwelve Studio

Publisher: Annapurna Interactive

Stray ist ein Cyberpunk-Titel, den man als Katze spielt. Als streunende Katze in einer heruntergekommenen Cyber-City, die von Maschinen bewohnt wird, musst du deine Katzenfamilie wieder vereinen. Dabei unterstützt wird der haarige Protagonist von B12, einer kleinen Drohne, die beim Rätsel lösen hilft. Du musst in Stray Hinweise sammeln um voranzukommen.

Mit großartiger Grafik und einem unorthodoxen Helden verspricht Stray ein atmosphärisches Abenteuer zu werden, dass wir so noch nicht gesehen haben.

Stray erscheint am 19. Juli für PS5, PS4 und Windows PC. PlayStation Plus Extra- und Premium-Abonnenten können es “kostenlos” spielen.

Xenoblade Chronicles 3

Plattform(en): Nintendo Switch

Release-Datum: 29. Juli 2022

Genre: Action-Rollenspiel

Entwickler: Monolith Soft

Publisher: Nintendo

Fünf Jahre nach Xenoblade Chronicles 2 geht die Geschichte endlich weiter. Eine sehr unübliche Vorgangsweise: Das Spiel war ursprünglich für September geplant, wurde jedoch in den Juli “vorgezogen”. Das waren wir gar nicht mehr gewöhnt. Allerdings passierte dies bereits vom Vorgänger ebenso. Ein interessantes Muster!

Xenoblade Chronicles 3 setzt die Serientradition der Open-World-Erkundung mit atemberaubenden Schauplätzen, gefährlicher Tierwelt und zahlreichen Quests fort. Der Kampf besteht aus sechs Gruppenmitgliedern (zusammen mit Helden, die als siebtes Mitglied rekrutiert werden können) mit zahlreichen Klassen sowie Charakterwechsel mitten im Spiel. Das neue Interlink-System ermöglicht es auch, zwei Charaktere zu einer einzigen mächtigen Einheit namens “Ouroboros” mit einem eigenen Fortschrittsbaum zu verschmelzen.

Xenoblade Chronicles 3 erscheint am 29. Juli 2022 für Nintendo Switch.