Leak: 3 kostenlose Spiele im Juli 2022 für PS Plus-Abonnenten (Essential)

Die kostenlosen PS Plus (Essential)-Spiele für Juli 2022 wurde "geleakt".

Die kostenlose PS Plus-Spiele für Juli 2022 (Essential) werden höchstwahrscheinlich am 29. Juni von Sony bekannt gegeben. Die Ankündigung erfolgt in der Regel am letzten Mittwoch im Monat. Und wie immer gibt es am Wochenende davor den (schon fast sicheren) Leak dazu.

Sony hat bereits Stray im Juli als PS Plus Extra/Premium-Spiel bestätigt. Das Katzen-Abenteuer sieht vielversprechend aus, doch es ist interessant welche Spiele alle PS Plus-Abonnenten bekommen, also auch jene die nicht für Extra oder Premium draufzahlen möchten. Es scheint als hätte sich auch an dieser Regel nichts geändert, es sind wieder drei Spiele.

Kostenlose PS Plus-Spiele für Juli 2022

Wir berichten dir immer wieder von Insider-Meldungen, Leaks und Gerüchten, aber wie viele PS Plus-Fans wissen, gibt es eine Quelle die “unglaublich zuverlässig” ist. Dealabs-Benutzer Billbil-kun hat fast jede PS Plus-Version der letzten Monate geleakt und somit korrekt “vorausgesagt”. Die Erfolgsbilanz ist makellos. Darum werden wohl auch diese drei Spiele höchstwahrscheinlich stimmen:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5/PS4)

Release: 2. Oktober 2020 / Metascore: 85/100

(PS5/PS4) Release: 2. Oktober 2020 / Metascore: 85/100 The Dark Pictures: Man of Medan (PS4) – Ist bereits ein PS Plus Extra-Titel

Release: 30. Juli 2019 / Metascore: 69/100

(PS4) – Ist bereits ein PS Plus Extra-Titel Release: 30. Juli 2019 / Metascore: 69/100 Arcadegeddon (PS5/PS4)

Release: 5. Juli 2022

Was sind das für Spiele?

Hinter dem Titel Crash Bandicoot 4: It’s About Time steckt ein Abenteuer mit Beuteltieren, die Zeit und Raum trotzen. Neo Cortex und N. Tropy sind wieder in den Nachrichten und versuchen, nicht nur dieses Universum, sondern das gesamte Multiversum zu übernehmen! Crash und Coco sind da, um sie aufzuhalten, die vier Quantenmasken wieder zu vereinen und die Regeln der Realität zu ändern. – Dr. Strange wäre neidisch!

In The Dark Pictures: Man of Medan (von den The Quarry-Machern) gehen fünf Freunde auf hoher See tauchen, ohne zu wissen, dass dieser Urlaub ein Albtraum wird. Du begibst dich auf eine schreckliche Reise auf dem Geisterschiff. Entweder bestreitest du das Spiel alleine oder du kannst diese Reise gemeinsam mit vier Freunden angehen. Du musst also nicht alleine den Horror erleben.

Arcadegeddon ist ein Mutliplayer-Shooter, den du mit bis zu 3 Freunden spielen kannst, um verschiedene Biome zu erkunden, an Minispielen teilzunehmen, versteckte Truhen zu finden und die vielen Bosse und andere Feinde zu besiegen. Es ist ein Koop-Multiplayer-Erlebnis, das dir eine Mischung aus PvE und PvP bietet, sodass du in deinem eigenen Tempo spielen kannst. Der Titel soll zum Release prompt in PlayStation Plus verfügbar sein.

Wie verlässlich ist die Quelle?

Das dieser erneute Leak von der französischen Plattform Dealabs wahr ist, ist erfahrungsgemäß sehr realistisch. Bisher traf der Leaker immer ins Schwarze. Sony selbst wird uns erst am 29. Juni offiziell die Informationen darüber geben.

Sollte die Liste der PS Plus-Spiele für Juli 2022 korrekt sein, dann wird es diese vom 5. Juli bis 2. August 2022 für interessierte PS4- und PS5-Spieler zum Download geben. Derzeit hast du die Möglichkeit God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker und Nickelodeon All-Star Brawl “kostenlos” herunterzuladen. Solange dein PS Plus-Abo aufrecht ist, hast zu Zugang zu den heruntergeladenen Spielen.