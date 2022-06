PlayStation Plus-Spiele raus aus dem Katalog! – Was passiert danach?

Was passiert mit PS Plus Extra/Premium-Spielen, wenn sie nicht mehr im Katalog sind? - (C) Rockstar Games, Sony Interactive Entertainment - Bildmontage

Wenn man das PlayStation Plus (PS Plus)-Abo nicht dauerhaft verlängert, kann es inaktiv werden. Nicht alle Spiele, die aus einer PS Plus-Mitgliedschaft stammen, kannst du nach Ablauf des Vertrags weiterspielen. Wir sagen dir welche.

PS Plus-Abo kann sich dauerhaft automatisch verlängern

Das Angebot von PlayStation Plus bringt dir nicht nur die Möglichkeit online zu spielen, sondern auch eine gewisse Anzahl an kostenlosen PlayStation-Spielen. In der Regel sind das aktuell zwei PS4-Spiele und ein PS5-Spiel. Gleichzeitig bekommt man mit dem Abo begrenzte Sonderpreise für ausgesuchte Titel aus der PlayStation Store-Bibliothek.

Damit dein PS Plus-Abo dauerhaft erhalten bliebt, kannst du unter den Einstellungspunkten der Kontoverwaltung eine “automatische Verlängerung” auswählen.

Was passiert mit PlayStation Plus-Spielen wenn dein Abo abgelaufen ist?

Du möchtest von PS Plus eine Pause einlegen? Solltest du kein aktives Abonnement haben kannst du alle Spiele, die du selbst gekauft hast, selbstverständlich auf deiner PS4 oder PS5 weiterspielen. Die Spiele, die du kostenlos heruntergeladen hast, kannst du nach Ablauf des Vertragszeitraums nicht mehr nutzen. Wenn du dein PS Plus-Abo wieder aktivierst, sind die Spiele auch wieder da. Das funktioniert jedoch nur bei den monatlichen kostenlosen Spielen (Essential).

PS Plus Extra- und Premium-Spiele können entfernt werden

Der große Unterschied bei den höheren PlayStation Plus-Stufen “Extra” und “Premium” ist, dass die Spiele verschwinden.

“Ähnlich wie bei PlayStation Now gilt: Wenn der Inhalt nicht mehr über PlayStation Plus angeboten wird, kannst du nicht mehr auf die Titel zugreifen, sobald sie den Dienst verlassen”, so Sony

PS Plus Extra/Premium-Besitzer können Spiele, die im Katalog sind, nur so lange kostenlos herunterladen und spielen, solange sie auch verfügbar sind. Nach Ablauf der Frist müssen die Spiele gekauft werden, damit sie wieder funktionieren. Oder du wartest bis sie wieder in den PS Plus Premium-Spielekatalog aufgenommen werden, dass kann aber Monate oder Jahre dauern – Garantie gibt es keine dafür!

Kann ich auf Speicherdaten vorheriger Extra- und Premium-Spiele zugreifen?

Du hast dich entschieden weiterzuspielen und sorgst dich um deine Speicherdaten? Wenn der Inhalt nicht mehr über PlayStation Plus Extra/Premium angeboten wird, kannst du nicht mehr auf die Titel zugreifen, sobald sie den Dienst verlassen. Wenn der Titel im PlayStation Store verfügbar ist und du dich zum Kauf entschließt, kannst du wieder auf deine Speicherdaten zugreifen.

Ähnlich verhaltet es sich mit Download-Inhalten, die mit den Spielen verknüpft sind. Verlässt ein Spiel das Service, sind auch die Download-Inhalte (DLC) unbrauchbar. Außer du kaufst das Spiel, dann hast du uneingeschränkten Zugriff.

“Wenn deine Mitgliedschaft abläuft oder der Inhalt den Service verlässt, verlierst du auch den Zugriff auf den DLC und die Zusatzinhalte für dieses Spiel. Sobald du den Service erneut abonnierst oder dich für den Kauf des Titels entscheidest, kannst du deine erworbenen DLC- und Zusatzinhalte wieder nutzen”, so Sony.

Bereits kurz nach dem Start von PlayStation Plus Extra/Premium gibt es die ersten Titel die kurz danach wieder “rausfallen”. Shadow Warrior 3 (PS4) und Syberia (PS3) sind bereits im Abschnitt namens “Letzte Chance zu spielen” gerutscht, wie wir berichteten. Ein größeres Spiel von Rockstar Games, für das du definitiv etwas länger zum Durchspielen benötigst, fliegt im September raus.

Die unterschiedlichen PS Plus-Modelle und Preise haben wir euch übersichtlich in einem Artikel zusammengefasst.