Schnell sein: Einige PS Plus-Spiele haben bereits jetzt ein Ablaufdatum!

Shadow Warrior 3 ist nur noch wenige Tage in PS Plus Extra enthalten.

Das erste Spiel, dass den PS Plus Extra-Spiele-Katalog verlassen wird, macht dies bereits am 5. Juli 2022 – also in wenigen Tagen. Ihm werden einige namhafte Titel bald folgen. Wenn du also den höchsten PS Plus-Dienst nutzt und noch kein Red Dead Redemption 2 gespielt hast, dann solltest du schleunigst damit anfangen!

Wie Eurogamer.net zuerst berichtete sind derzeit zwei Spiele, Shadow Warrior 3 (PS4) und Syberia (PS3), bereits im Abschnitt namens “Letzte Chance zu spielen” gerutscht. Shadow Warrior 3 wird bereits wieder am 5. Juli 2022 PS Plus Extra verlassen, obwohl es erst seit dem 1. März auf PS Now verfügbar war. Der PS3-Titel Syberia ist bis zum 19. Juli 2022 spielbar.

Einige andere PS Plus-Spiele haben bereits heute ein Ablaufdatum. Diese werden zwar noch nicht im Abschnitt “Letzte Chance” angezeigt, aber wenn man gezielt nach ihnen sucht, geben sie ein End-Datum preis:

NBA 2K22 – 31. August 2022

WRC 10. – 31. August 2022

Red Dead Redemption 2 – 20. September 2022

Red Dead Redemption – 17. Oktober 2022

Red Dead Redemption: Undead Nightmare – 17. Oktober 2022

PS Plus Extra verspricht “bis zu 400” PS4- und PS5-Spiele

Derzeit gibt es 429 PS4- und PS5-Spiele die in “Extra” enthalten sind, also mehr als zuvor versprochen wurde. Wie auch beim Xbox Game Pass kommen und gehen Spiele. Es gibt aber auch regionale Unterschiede.

Darüber hinaus gibt es “bis zu 340” Retro-Spiele aus der PS1-, PS2- und PSP-Ära sowie PS3-Titel per Cloud-Streaming. Aktuell gibt es 404 Retro-Spiele. Rechnet man die Cloud-Streaming-Titel ab, dann sind es aktuell 365.

Die unterschiedlichen PS Plus-Modelle und Preise haben wir euch übersichtlich in einem Artikel zusammengefasst.