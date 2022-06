Red Dead Redemption 2: YouTuber entdeckt bekanntes Easter-Egg auf Ranch

Ein YouTuber entdeckt ein bekanntes Easter-Egg nach vier Jahren in Red Dead Redemption 2. - (C) Rockstar Games - Bildmontage

Du denkst alle Red Dead Redemption 2-Easter-Eggs wurden schon gefunden? Ein geheimes Detail auf der Ranch von John Marston wurde vier Jahre nach Release gefunden, einschließlich eines Verweises auf eine beliebte Videospiel-Tradition.

Als Prequel des ersten Spiels zeigt Red Dead Redemption 2 die sterbenden Jahre des Wilden Westens und die fortschreitende Entwicklung Amerikas. Du spielst Arthur Morgan, einem Gesetzlosen und treuen Mitglied der kriminellen Truppe von Dutch Van der Linde, der darum kämpft, seinem Schicksal zu entkommen.

Die Welt von RDR2 ist detailliert. Es gibt jede Menge Wildtiere, die man erledigen kann, Schusswaffen des ausgehenden 19. Jahrhunderts, Pferde mit wackelnden Hoden und Charaktere die sich ziemlich realistisch verhalten. Ein ikonisches Western-Abenteuer, dass du gespielt haben musst.

Red Dead Redemption 2: Easter-Egg zeigt geheimes Detail

Ein neues Video von Strange Man (hochgeladen am 21.6.) zeigt dir etwas, dass du wahrscheinlich noch nicht gesehen hast. Zu finden ist das besagte Easter-Egg auf der Ranch von John Marston. Der Epilog des Spiels übergibt die Kontrolle von Arthur Morgan an den Protagonisten des ersten Spiels, John Marston, während er das friedliche Gehöft “Beecher’s Hope” baut.

Im Video von Strange Man wird enthüllt, dass du nach der beliebten Mission Bretter finden kannst, die so angeordnet sind, dass sie die Nummer 0451 bilden. Dieser vierstellige Code ist ein laufender Witz in der Spielebranche, der auf den Entwickler Looking Glass Studios und seinen Sci-Fi-Titel System Shock von 1994 zurückgeht.

0451: Woher stammt der Zahlencode und warum ist er so wichtig?

Der 0451-Easter-Egg in Red Dead Redemption 2 ist eine Hommage an eine langjährige Videospieltradition, die ihren Ursprung in System Shock hat. Der Titel wird bald durch einen Remake wiederbelebt und verwendete die vierstellige Sequenz als Code, um die erste Tür zu öffnen. Der Code ist Berichten zufolge ein Hinweis auf den Türcode, der im realen Büro von Looking Glass in Cambridge verwendet wird, wie das Internet sagt.

Seit System Shock wurde der Zahlencode in vielen anderen Spielen verwendet, wie Dishonored. Deus Ex, Prey oder Thief. Das Video von Strange Man enthüllt, dass auch Red Dead Redemption 2 diese Tradition beinhaltet.

Die Referenz zu System Shock benötigte 4 Jahre um gefunden zu werden. Sicherlich gibt es in Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games noch einige Easter-Eggs, die noch nicht gefunden wurden. Erst vor wenigen Monaten fand ein anderer Spieler ein “Zurück in die Zukunft”-Easter-Egg im Spiel.

Red Dead Redemption 2 ist für Windows PC, Google Stadia, PS4 und Xbox One verfügbar. Dank Abwärtskompatibilität auch für PS5 und Xbox Series X/S. Was GTA 6 von RDR2 lernen kann haben wir in einem anderen Artikel zusammengefasst.