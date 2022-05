Red Dead Redemption 2: Ein neues „Zurück in die Zukunft“-Easter Egg entdeckt

"Zurück in die Zukunft"-Easter Egg in Red Dead Redemption 2. - (C) Rockstar Games - Pixabay - Bildmontage

Rockstar Games baut gerne ausgefallene Easter Eggs in seine Spiele ein, die oftmals erst Jahre später von Spielern entdeckt werden. Auch das folgende Easter Egg lag lange im Verborgenen. Im 2018 erschienen Western-Abenteuer Red Dead Redemption 2 könnt ihr während einer stürmischen Nacht im Berggebiet von Roanoke Ridge New Hanover einen Blitz an einer ganz bestimmten Stelle einschlagen sehen. Das Besondere: Der Blitz schlägt immer exakt nach 22 Uhr ein und kann euch sogar treffen – aber das nur so am Rande.

Freunde der Filmreihe Zurück in die Zukunft erkennen sicherlich die kleine Referenz. Am 12. November 1955 schlägt ein Blitz in den Uhrenturm von Hill Valley ein, wodurch der Mechanismus um genau 22:04 Uhr stehen bleibt. Das ist für den Film insofern relevant, da Dr. Emmet Brown die Energie des Blitzes dafür nutzt, sein Zeitreise-Auto, den DeLorean, in Gang zu bringen und durch die Zeit zu reisen. Das gelingt ihm jedoch nur, weil er weiß, wann und wo der Blitz einschlägt.

WERBUNG

Im Video von FunWithGuru könnt ihr das elektrisierende Easter Egg bestaunen. Im selben Video präsentiert er noch weitere Geheimnisse aus Red Dead Redemption 2.

Zurück in die Zukunft: Nicht das erste Mal in Red Dead Redemption 2

Das Easter Egg ist nicht das erste, das in Red Dead Redemption 2 auf die beliebte Filmreihe verweist. Schon zuvor gab es kleinere Anspielungen wie das ikonische Zitat „Great Scott“.

Der aber wohl coolste Verweis auf Zurück in die Zukunft ist eine Begegnung im Online-Modus des Western-Hit. In der Kleinstadt Valentine kann es vorkommen, dass eine rasende Kutsche mit einem Flammenschweif hinter sich die Straße herunterflitzt. Das erinnert sehr stark an den DeLorean, kurz bevor er durch die Zeit reist.

Ein Reddit-Nutzer hat die Szene eingefangen:

Aber nicht alle Easter Eggs in Red Dead Redemption 2 verweisen auf beliebte Filmreihen. Rockstar Games stellt auch gerne die Verbindung zwischen seinen eigenen Open-World-Spielen her, wie zum Beispiel Grand Theft Auto 5.